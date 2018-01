Das wünschen sich Lüdenscheider für 2018 - so reagiert Bürgermeister Dzewas

Lüdenscheid – Was wünschen sich Lüdenscheider für ihre Stadt? Das wollten wir von Lesern wissen. Viele sind dem Aufruf der Redaktion in den sozialen Netzen gefolgt. Wir haben Bürgermeister Dieter Dzewas mit den Wünschen und Sorgen konfrontiert. So reagierte er.

Nach einem Aufruf erreichten die Redaktion viele Leser-Reaktionen über Facebook und per Mail. Dabei kristallisierten sich Themenschwerpunkte wie Sicherheit, Infrastruktur und Sauberkeit heraus, die den Lesern besonders am Herzen lagen.

In Teil zwei des Interviews mit Bürgermeister Dieter Dzewas geht es unter anderem um das Gefühl von Unsicherheit in der Innenstadt, um den Zustand der Straßen, teures Parken und Digitalisierung an Schulen.

+ Bürgermeister Dieter Dzewas im Gespräch mit LN-Redakeurin Dana Mester. © Nougrigat

Mehrfach betonten Leser, dass sie sich beim Gang durch die Stadt zunehmend unsicherer fühlen.

Dieter Dzewas: „Das ist definitiv ein ernst zu nehmendes Thema. Zum einen muss man sagen, dass mit zunehmendem Alter auch das subjektive Sicherheitsbedürfnis zunimmt. Das stelle ich auch bei mir selbst fest. Die Sicherheitsbedürfnisse nehmen aber auch grundsätzlich zu.“ Betrachte man die Sicherheitslage der Stadt objektiv – also hinsichtlich der Aussagen von Polizei und der tatsächlichen Statistik – zeichne sich ein klares Bild ab: „Da sagt der Chef der Wache: Wir leben in einer der sichersten Regionen NRWs und der Republik.“

Wie macht sich das bemerkbar?

Dzewas: Hinsichtlich der Anzahl der Delikte und ihrer Aufklärungsquote – die sehr hoch sei – sei Lüdenscheid eine sehr sichere Stadt. „Das ist allerdings der objektive Befund, wie das nun subjektiv von den Bürgern wahrgenommen wird, ist eine andere Frage.“

Was trägt Ihrer Meinung nach dazu bei, dass Bürger sich in der Stadt unwohl fühlen?

Dzewas: „Da spielen auch weitere Faktoren eine Rolle, unter anderem die Verrohung der Sitten; das fängt für mich beim Kaugummi-Spucken an. Das sind aber Dinge, die wir insbesondere gesellschaftlich angehen müssen, das geht weit über die Zuständigkeiten einer Stadt hinaus. Diese Aufgaben für eine stärkere Überwachung zu delegieren, kann man machen, wenn man meint, man möchte einen Überwachungsstaat.“ Letztlich müssten auch solche Vorhaben jedoch wieder vom Bürger bezahlt werden.

Autofahrer beschweren sich über Schlaglöcher und schlechte Straßenzustände. Sind Ausbesserungen geplant?

Dzewas: „Wenn wir Straßen machen, löst das Baustellen aus. Das kann ich nicht auflösen. Wir haben hier viele Durchfahrten, die Landesstraßen sind. Viele der Straßen haben wir als Stadt auch ans Land abgegeben, weil wir dauerhaft unter 80.000 Einwohnern sind und deshalb den Straßenunterhalt an den Landesbetrieb Straßen.NRW abgegeben haben. Der wiederum leidet auch darunter, dass man über viele Jahre Personal abgebaut hat.“ Einzelne kaputte Stellen an den Straßen sollen daher durch städtische Mitarbeiter flexibel angegangen werden.

+ Ein Ärgernis: schlechte Straßen. © Zacharias

Gibt es langfristige Planungen, um die notwendigen Sanierungen voran zu bringen?

Dzewas: „Wir werden unser Fachpersonal wieder aufbauen müssen.“ Dieses solle sich insbesondere um Schlaglöcher und Grünschnitt kümmern, eventuell aber auch mal einen Winterdienst machen. „Wir wollen in den nächsten Jahren, 2018 bis 2020, zusätzlich eine Million Euro in die Straßenunterhaltung stecken. Damit ist zur Zeit das Maximum dessen, was wir machen können, erreicht. Es kann nicht alles auf einmal passieren.“ Teilweise müssten auch Anlieger zu hohen Kostenbeiträgen herangezogen werden, wenn es um Straßensanierungen gehe. „Wir profitieren natürlich alle davon.“ Das Vorgehen sei absolut gesetzeskonform. „Es ist fair, weil jedes Grundstück irgendwann mal erschlossen worden ist.“

Der Rathaustunnel ist nicht mehr in städtischer Hand – fehlte es auch dafür an Fachpersonal?

Dzewas: „Es war die richtige Entscheidung, den Tunnel an das Land abzugeben. Die Komplexität der Sanierung ist enorm, uns fehlt dafür das Know-how. Wir haben in Lüdenscheid nur zwei Tunnel – dafür können wir keine Fachabteilung aufrecht erhalten, was soll die das ganze Jahr über machen. Ich bin mal gespannt, ob alle die, die unbedingt die Sanierung des Tunnels wollen, es letztlich auch noch gutheißen werden. Oder ob die dann an der Spitze der Bewegung stehen und sagen: ,Das sind aber auch wieder Deppen, die da den Tunnel gesperrt haben.‘ Als damals die Sanierungspläne öffentlich vorgestellt wurden, ist kaum einer gekommen. Es wird zu erheblichen Umleitungen kommen, die Beeinträchtigungen für alle mit sich bringen werden. Aber ohne geht es nicht.“

Gibt es konkrete Pläne für eine Straßensanierung auf der Strecke zur Fuelbecketalsperre?

Dzewas: „Es handelt sich dabei um eine Stadtgrenze zu Altena, nur ein bestimmter Teil betrifft Lüdenscheid.“ Sicher sei: Mit der geplanten Million Euro werde die Stadt auch im Außenbereich das ein oder andere machen. „Wir wollen den Fokus allerdings auch auf Gehwege legen. Die Menschen tun durch das Laufen etwas für ihre Gesundheit, entlasten den innerstädtischen Straßenverkehr und es ist gut für die Umwelt.“ Denkbar sei womöglich der Ausbau breiterer Gehwege, damit Fußgänger und Radfahrer diese in Zukunft gemeinsam nutzen könnten.

Warum sind immer mehr Parkplätze im Bereich der Innenstadt kostenpflichtig?

Dzewas: „Der Wunsch auf Parkraumbewirtschaftung kam ursprünglich nicht von der Stadtverwaltung sondern vom Einzelhandel.“ Ein großer Teil der Einpendler suche Parkraum im innerstädtischen Bereich und blockiere dadurch Plätze von morgens bis spätnachmittags. Die Händler seien aber darauf angewiesen, dass mehr Kunden vor Ort parken könnten. Außerdem müsse es einen schnelleren Wechsel geben. „Das Parkraum-Angebot insgesamt zu vergrößern, ist spannend.“

Zahlen Kurzzeit-Parker zu viel?

Dzewas: „Geld muss natürlich auch irgendwo herkommen, und Parkraum kann nicht nur über Steuern finanziert werden. Viele der Menschen haben gar keine Autos und nutzen die Flächen nicht. Es ist gerechter, sie über Gebühren zu refinanzieren. Denn auch die Schaffung von Parkraum kostet Geld. Die Brötchentaste wiederum ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts: Kommt man schließlich zum Entschluss, dass sie ein für die Innenstadt wichtiges belebendes Element ist, bin ich für Diskussionen offen.“

+ Digitale Infrastruktur: ein Thema ein Lüdenscheider Schulen

Stichwort Internetzugang: Müssen Schulen hinsichtlich der Digitalisierung besser ausgestattet werden?

Dzewas: „Wir sind bereits dran, es gibt ein Förderprogramm zur Aufrüstung. Die Frage ist allerdings auch: Was ist im Schulunterricht tatsächlich an digitaler Infrastruktur erforderlich? Das muss auch mit Lehrplänen abgestimmt werden. Wenn das passt, gehört ein Internetzugang zur Grundausstattung und die Frage ist: Müssen wir oder das Land das bezahlen? Ich bin bereit zu investieren, ich möchte nur nicht fehlinvestieren. Whiteboards müssen auch genutzt werden und die Lehrer müssen es vermitteln können. Wir sind dazu bereit und wollen Leitungen in Schulen verlegen – bis dahin sind hoffentlich die konkreten Anforderungen bekannt.“

Muss Lüdenscheid mehr für die Kinder tun?

Dzewas: „Ich halte es für wünschenswert, dass noch mehr für Kinder getan wird. Das fängt schon bei der Gastronomie an, wenn es darum geht, eine Spielecke zu schaffen. Das ist ein insgesamt kultivierender Prozess. Wir können auch weitere Spielflächen unter hoher sozialer Kontrolle schaffen.“ Diese sei auch nötig, andererseits müssten wieder hohe Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden getragen werden. Denkbar sei außerdem, vorhandene Spielflächen, wie im Rosengarten, zu erweitern. „Wir schaffen zum Beispiel mit Landesunterstützung einen neuen Spielplatz am Haus der Jugend. Und wir werden langfristig auch mehr Angebote an Ganztagsschulen schaffen müssen.“

Sollten Bürger vermehrt in Entscheidungen der Stadtverwaltung mit einbezogen werden?

Dzewas: „Nicht alles eignet sich dafür; ein Beispiel ist die Umnutzung des Jahnplatzes.“ Die Politik müsse sich auch für Minderheiten einsetzen, die für die Zukunft einer Stadt wichtig seien. Dazu zählten unter anderem Familien mit Kindern, die bei solchen Entscheidungen allerdings oft zu wenig bewirken könnten, weil sie nicht in der Mehrheit seien. „Allerdings muss man von Fall zu Fall genauer betrachten, wo es Sinn macht.“

Sollten die Polizei und das Ordnungsamt härter gegen Bettlerbanden vorgehen?

Dzewas: „Wo aggressiv gebettelt wird, werden die Leute verwiesen.“ Bettlerbanden sollten bei der Polizei gemeldet und erfragt werden, ob diese Kenntnisse davon hat. „Denn das ist dann kriminell und Sache der Polizei. Manchmal greift auch das Ordnungsamt ein. Das ist eine typische Schnittmenge zwischen Polizei- und unseren Aufgaben.“

+ Das Thema Sicherheit war vielen Lesern wichtig. © Mester

Sollten Sie als Bürgermeister den Bürgern mehr zuhören?

Dzewas: „Ich bemühe mich, den Leuten zuzuhören – aber den Bürger gibt es nicht. Es sind rund 75.000.“

Ist die Stadtverwaltung unglaubwürdig und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht?

Dzewas: „Auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein, den Vorwurf muss ich aufs schärfste zurückweisen. Erstens bemühen wir uns im Rahmen von Antikorruption, was die Verwaltung betrifft, alles so strikt wie möglich einzuhalten. Und zweitens führen Ratsmitglieder für eine ganz geringe Aufwandsentschädigung ihr Amt aus, alle anderen tun das nicht. Von Vorteilen zu sprechen ist absolut ungerechtfertigt. Ich kann für kein einziges Ratsmitglied auch nur eine Zeile davon nachvollziehen. Die machen das, weil sie sich wirklich für das Gemeinwesen einsetzen und ich würde mir Hunderte, Tausende mehr wünschen, die sich dafür einbringen würden.“ Ähnlich wie jene, unter anderem Vereine, die sich anderweitig für die Stadt und das Angebot einsetzten. „Es gibt hier viel Engagement.“

Was wünschen Sie sich abschließend für Lüdenscheid?

Dzewas: „Ich wünsche mir, dass sich die Kommunikation der Leute untereinander noch stärker orientiert auf das, was wir für diese – unsere – Stadt gemeinsam machen können.“