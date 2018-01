Das wünschen sich die Lüdenscheider für 2018 - So reagiert Bürgermeister Dzewas

Lüdenscheid – Was wünschen sich Lüdenscheider für ihre Stadt? Das wollten wir kurz vor dem Jahreswechsel wissen. Viele Leser sind dem Aufruf der Redaktion in den sozialen Netzen gefolgt. Wir haben Bürgermeister Dieter Dzewas mit den Wünschen und Sorgen konfrontiert.

Nach einem Aufruf erreichten die Redaktion viele Leser-Reaktionen über Facebook und per Mail. Dabei kristallisierten sich Themenschwerpunkte heraus.

Lüdenscheid soll 2018 sicherer werden, die Straßen besser und die Innenstadt sauberer. Einige wünschten sich sinkende Gebühren und Steuern, andere eine lebendigere City mit weniger Leerstand in der unteren Wilhelmstraße.

Wieder andere riefen nach größerer Bürgerbeteiligung. Günstigere Ampelschaltungen waren ein Thema, mehr Fahrradwege ein anderes.

+ Bürgermeister Dieter Dzewas mit LN-Redakteurin Dana Mester © Nougrigat

LN-Redakteurin Dana Mester konfrontierte Bürgermeister Dieter Dzewas mit einem ersten Teil der Wünsche. So reagierte er.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Stadt sei ungepflegt und dreckig?

Dzewas: „Wir haben durch die Haushaltskonsolidierungsbemühungen das Budget für den STL enorm heruntergefahren, [...] weil alle Einsparungen erbringen mussten, um überhaupt den Haushaltsausgleich in der Haushaltssicherung für das Jahr 2020/22 sicher zu stellen." Letztlich sei das nur über Personaleinsparungen möglich, wodurch weniger für Stadtreinigungszwecke zur Verfügung stünden. Dieses Problem sei der Verwaltung und Politik bekannt und daher der Beschluss gefasst worden, „600.000 Euro mehr ins Budget einzustellen, um zunächst einen Ausgleich für die gestiegenen Kosten zu schaffen. Ob es dadurch zu einer Verbesserung der Reinigungsleistung kommt, müssen wir im Jahr 2018 kritisch betrachten. Gegebenenfalls müssen wir 2019 nochmals nachbessern“.

Ist die Beseitigung alleinige Aufgabe des STL?

Dzewas: „Ich würde mir manchmal auch von Bürgern wünschen, wenn sie in ihrem eigenen Garten zu Gange sind, den Gummihandschuh anzulassen und störenden Unrat zu beseitigen: Die Stadt sind wir alle! Wir sind nicht in der Lage, hinter jedem potenziellen Kaugummi-Spucker herzulaufen und ihn darauf hinzuweisen.“ Für die Bekämpfung illegaler Müllablagerungen gebe die Stadt mehr als eine halbe Million Euro aus, „die wir über Gebühren den Bürgern wieder aufhalsen müssen. Die Gratwanderung hinzubekommen, ist die besondere Schwierigkeit.“

+ Wilder Müll ist ein Ärgernis für Lüdenscheider Bürger - und den STL. © Messy

Stirbt die Stadt aus weil das Angebot fehlt?

Dzewas: „Für eine Stadt mit 75.000 Einwohnern haben wir ein großartiges Angebot. Man muss immer die Gesamtverkaufsfläche betrachten, zu der eben auch das Stern-Center gehört. Es gibt einen eklatanten Widerspruch im Verhalten der Menschen und ihren Wünschen.“ Der zunehmende Online-Einzelhandel grabe zusätzliche Kapazitäten ab, gleichzeitig wünschten sich die Leute ein breites Angebot des Einzelhandels. „Die Kapazitäten einer Stadt sind sehr begrenzt. Wir lassen keine Läden zu – wir machen aber auch keine Läden auf, noch schließen wir welche. Das ist ein im wirtschaftlichen Leben stattfindender Prozess.“

Wie kann sich die Stadt überhaupt einbringen?

Dzewas: „Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, indem wir die Gastronomie hier unten ins Rathaus reingebracht haben, zur Belebung des Bereichs am Rathaus.“ Die Situation müsse aber auch den Besitzern bewusst werden, „und das klappt nicht immer, wie man am Beispiel des P&C-Gebäudes sieht. Die machen uns seit mehreren Jahren deutlich, wie wenig Handlungsoptionen eine Stadt hat, um einen so eklatanten Leerstand für die Innenstadt zu beseitigen.“ Spannend seien Ideen wie die Pop-Up-Stores, ebenso wie die Umnutzung des einen oder anderen Gebäudes.

Wie könnte eine solche Umnutzung aussehen?

Dzewas: „Angesichts der Entwicklungen könnte man die Verkaufsfläche begrenzen, da gäbe es Möglichkeiten.“ Auch Eigentümer müssten sich auf Projekte einlassen und womöglich Zwischenlösungen akzeptieren. Denn die derzeitige tatsächliche Lauflänge der gedachten Einkaufsmeile sei länger als etwa in Köln und eine Umwandlung in mehr Wohnraum denkbar. „Die Entwicklung ist so, dass mehr Leute in die Stadt ziehen wollen. Insofern wird das Wohnen in der Innenstadt eine immer größere Rolle spielen.“

Wie können sich die Lüdenscheider einbringen?

Dzewas: „Jeder sollte sein eigenes Konsumverhalten überprüfen, wann und wo er seine Einkäufe erledigt. Die Menschen sollten sich mehr auf das Angebot in der Stadt konzentrieren, dann wird es dort auch lebendiger. Das ist eine Reaktion auf den Markt.“

Sollte mehr in die Belebung der Innenstadt als in Modernisierungen investiert werden?

Dzewas: „Unterhaltungen wie etwa der Brunnen auf dem Sternplatz sind wie gesagt nicht ausschlaggebend für das Angebot in einer Stadt.“ Er sei allerdings ein mschöner und durchaus genutzter Treffpunkt für Familien. „Es gibt natürlich auch Menschen, die in der Öffentlichkeit Alkohol konsumieren. Über die Art und Weise kann man sicher diskutieren.“ Handle es sich um eine Ordnungswidrigkeit, sollte es auch belangt werden. „Aber mit Begrifflichkeiten wie ,Pennertränke‘ kann ich nicht so furchtbar viel anfangen. „Es hat sich bereits viel zum Positiven entwickelt, vor allem was die Außen-Gastronomie betrifft. Es spielt sich viel auf den Plätzen ab, auch in der Altstadt, da hat man beinahe mediterrane Gefühle entwickeln können.“

Fehlt der Stadt der Mut, Fahrradwege auszubauen?

Dzewas: „Der Straßenraum war ursprünglich nicht für den heutigen Verkehr ausgelegt.“ Lüdenscheid sei eine Einpendler-Stadt und die Menschen kämen täglich zu großen Teilen mit dem Auto. „Diesen knappen Straßenraum nun auch noch so auszubauen, dass einigermaßen sichere Fahrradwege vorhanden sind, geht nur unter erheblichstem Rückbau von Häusern, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Im Rahmen der Möglichkeiten sind wir natürlich bereit, weitere Schritte zu tun, aber die werden bescheiden sein und sich nicht mit Münsteraner Verhältnissen vergleichen lassen.“

+ Der Ausbau von Radwegen wird gefordert. © Bunte

Hat die Stadt allein die Ampelschaltung in der Hand? Und könnte sie diese optimieren?

Dzewas: „Ich bin kein Experte, aber die Entscheidung liegt nicht allein bei der Stadt, sondern muss mit der Straßenverkehrsbehörde Märkischer Kreis und der Kreispolizeibehörde abgesprochen werden. Dafür gibt es Verkehrsexperten, die schon versuchen, das vernünftig zu regeln.“ Die Mobilität in einer Stadt sei immer ein Kompromiss zwischen Autofahrern, öffentlichem Personennahverkehr und Fußgängern. „Wir bemühen uns um einen fließenden Straßenverkehr, wichtig sind dabei auch Geschwindigkeitsreduzierungen für den Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer und den Lärmschutz.“

Warum fließt der Verkehr vielerorts nicht optimal?

Dzewas: „Wir sind eine sehr stark Ein- und Auspendler geprägte Stadt; mehr kommen rein, und die müssen auch wieder raus. Diese Verkehrsbewegungen sind nicht so zu steuern, dass sie ohne Staus funktionieren.“ Busse, die unmittelbar vor Firmen fahren, seien selten voll – der Firmen-Parkplatz hingegen überfüllt. „Das hängt auch mit dem Mobilitätsverhalten der Menschen zusammen. Es wird aber nicht bewusst durch Ampelschaltungen gesteuert.“

Runter mit den Kita-Gebühren?

Dzewas: „Das ist Sache des Landes, aber das gebe ich gerne weiter und findet meine volle Unterstützung. Das ist ein erstes Bildungsangebot für Kinder. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein.“ Das Land habe es sich hingegen einfach gemacht: „Es sagt, als Kommune soll man bis zu 19 Prozent über Kindergartenbeiträge einnehmen. Wir nehmen hier etwa 15 oder 14 Prozent ein, liegen also noch deutlich unter dem, was wir nehmen könnten. Das tun wir, weil wir um die Belastung vor allem junger Eltern und den Unterstützungsbedarf wissen.“

Kann die Stadt die Grundsteuer wieder senken?

Dzewas: „Die Grunderwerbsteuer ist Sache des Landes. Bei der Grundsteuer sehe ich zur Zeit keinen Spielraum. Aber wir werden uns entscheiden müssen“: Ein massiver Ausbau der Feuerwehr-Infrastruktur könne nur durch entweder enorme Verschuldung oder eine für die Bürger über einige Jahre erhöhte Grundsteuer finanziert werden. Nur so seien solche besonderen Aufgaben von der Stadt solide finanzierbar.

Ist die Hundesteuer zu hoch?

Dzewas: „Das sehe ich nicht so. Ich bin selbst Besitzer eines Hundes, und es ist so, dass wir als Stadt vermehrte Aufwendungen, wie Reinigung, haben. Und wir versuchen, diese so weit wie möglich abzudecken. Wir sind auch dabei, den einen oder anderen Automaten mit Tüten aufzustellen, und das nach und nach auszubauen.“ Allerdings sei auch dabei das Verhalten der Menschen gefragt, soziale Kontrolle sei ein wichtiger Bestandteil, damit Hundebesitzern ihren Pflichten nachkämen.