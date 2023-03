Wrack aus Bulgarien: Fahrt zur Hochzeit endet auf der Bühne der Tüv-Prüfer

Von: Olaf Moos

Mit diesem verkehrsuntüchtigen Ford Transit war die bulgarische Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg zu einer Feier in Dortmund. © Polizei MK

Polizeibeamte stoppten am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Ford Transit mit bulgarischem Kennzeichen. An Bord war eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg nach Dortmund. Die sechs Insassen waren in einem schrottreifen Wrack unterwegs.

Lüdenscheid - Rund 1000 Kilometer hatte die Hochzeitsgesellschaft bereits zurückgelegt – und musste nun die Brückensperrung auf der A 45 durch Lüdenscheid umfahren. Die Beamten des Verkehrsdienstes stellten laut Polizeibericht schnell fest, dass der technische Zustand des Fahrzeugs „höchst fragwürdig“ ist.

Der technische Gutachter bestätigte den Verdacht: Der Transit war absolut verkehrsunsicher. Während der Überprüfung brach auf dem Bremsenprüfstand die Bremsleitung. Die Bremsflüssigkeit spritzte aus der Leitung. Zudem gab es eine Vielzahl weitere diverser Mängel, etwa eine gebrochene Achse, die eine Weiterfahrt nach Dortmund unmöglich machten.

Insbesondere die undichte Bremsleitung bedeutete für die Insassen, aber auch für andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, Lebensgefahr – zum Beispiel bei einer Vollbremsung am Stauende.



Der Transit wurde stillgelegt, Fahrzeugdokumente und Kennzeichen wurden sichergestellt. Ein Verwandter holte die Hochzeitsgesellschaft ab und brachte sie sicher ans Ziel.



Das Fahrzeug war nach Erkenntnissen der Polizei im Jahr 2021 bereits wegen zahlreicher Mängeln beim TÜV Nord in Bielefeld aufgefallen – und dann offenbar ins Ausland verkauft worden.