World of Wordcraft geht in eine neue Runde

Lüdenscheid - Abschied in die Sommerpause: Die 27. Ausgabe von World of Wordcraft beginnt am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr im Kulturhaus (Einlass 19 Uhr). Einmal mehr treten Bühnenpoeten vor ihr Publikum und wetteifern und dessen Gunst.

Eingeladen ist unter anderem Jason Bartsch (Bochum). Der Slammer ist ein Titelsammler. Der NRW-Landesmeister 2015 ist unter anderem Postpoetry-Preisträger in der Kategorie Nachwuchslyriker 2012. Im November 2015 wurde ihm der Nachwuchsförderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen in der Kategorie Literatur verliehen. Seine Bühnentexte bewegen sich zwischen verträumtem „Spoken-Word“ und körperlicher Anstrengung, zwischen ratternden Reimen und unangenehm spitzen Pointen.

Mit dabei ist auch Fabian Navarro. Bereits mit 13 Jahren verfasste er Kurzgeschichten und Gedichte, inzwischen hat er an mehr als 300 Slams und Lesungen im gesamten deutschsprachigen Raum teilgenommen. 2015 wurde er Hamburger Stadtmeister. Im März 2014 erschien sein bereits zweites Buch „Von A nach B“.

Auf der Bühne steht auch Jens Kotalla (Münster), seit Juli 2012 mit seinem gemischten Repertoire aus Kurzgeschichten und Gedichten auf den deutschsprachigen Slambühnen unterwegs. Wenn er nicht selber als Slammer auf der Bühne steht, dann bereitet er sie anderen, wie zum Beispiel beim Poetry Slam in seiner Heimatstadt Emsdetten (Slamsdetten), beim „Radioactive Slam“ in Lingen und beim Münsteraner Hörsaal-Slam.

Wie immer treten die Bühnenliteraten mit ihren ausschließlich selbst geschriebenen Texten gegeneinander an, und das Publikum ist die Jury und entscheidet über den Sieg, die „Goldene Feder“ und 150 Euro Siegprämie, die die Lüdenscheider Nachrichten zur Verfügung stellen. Lüdenscheid, so heißt es in der Einladung, genießt den Ruf, einen der stimmungsvollsten Dichterwettstreite NRWs zu beherbergen.

Gute Voraussetzungen also für die NRW Landesmeisterschaften am 5. und 6. Oktober 2018 in Lüdenscheid. Tickets kosten elf, ermäßigt neun Euro plus Vorverkaufsgebühr und sind an der Theaterkasse zu haben.

Am 20. Mai wird sich außerdem entscheiden, welche zwei Poeten sich den nächsten Startplatz beim Saisonfinale am 25. November im Kulturhaus sichern. Mit Titelverteidiger Jean Phillipe Kindler (Tübingen), Henrike Klehr (Düsseldorf) und Florian Stein (Essen) stehen bereits drei der sieben Finalisten fest.