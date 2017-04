Workshops im Vorfeld der Kulturwoche

Lüdenscheid - Bis zur Kulturwoche „Augenschmaus & Ohrenweide“ auf dem Gelände des Johannes-Busch-Wohnverbundes ist es noch ein wenig hin – sie findet erst Anfang Juli statt. Aber schon jetzt laufen einige Workshops, mit denen sich kreative Menschen selbst beim Programm für die Kulturwoche einbringen können. Zwei von ihnen beginnen am kommenden Wochenende – 29. und 30. April – und in beiden sind noch Plätze frei.

„Farbe kommt in dein Leben“ hat Petra Bachmann ihren Workshop zum künstlerischen Gestalten mit Beton überschrieben. Dabei kann jeder Teilnehmer Skulpturen aus Beton ganz nach dem eigenen Geschmack kreieren, die als Kunstwerke sowohl für Drinnen als auch für Draußen geeignet sind. Sie werden bei der Kulturwoche auf dem Festivalgelände ausgestellt. Grundlage jeder Stele ist ein Eisenstab, an dem die Formen aus Styropor befestigt, unter anderem mit einer Drahtbürste bearbeitet und schließlich mit Beton ausmodelliert werden. Wer sich keine eigene Form zutraut, kann für seine Skulptur auch auf Schablonen zurückgreifen, die Petra Bachmann zur Verfügung stellt.

Die Künstlerin ist Autodidaktin und hat den Beton als ihren Werkstoff entdeckt, „weil es mir Spaß macht“, sagt sie. Inzwischen ist sie mit ihren Arbeiten bei vielen Ausstellungen präsent. Einen Workshop im Rahmen der Kulturwoche bietet sie zum zweiten Mal an, Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich: „Wer als Kind Spaß daran hatte, im Sandkasten zu matschen, ist richtig.“ Der Workshop findet Samstags und Sonntags, am 29. und 30. April sowie am 6. und 7. Mai jeweils von 11 bis 16 Uhr in Räumen an der Berliner Straße 55 statt.

Das Malatelier x-mal von Elske Langs und Barbara Görlich-Hostert bietet ebenfalls wieder einen Workshop an – diesmal sollen Werke zum Thema „Schöne bunte Stadt“ in Anlehnung an James Rizzi (1950-2011) entstehen. Dafür sollten die Teilnehmer drei Samstage einplanen – den 29. April, den 20. Mai und dem 24. Juni, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Entstehen sollen als großes Gemeinschaftsbild eine 3D-Ansicht von Lüdenscheid, bei der alle Teilnehmer sich einbringen können, sowie einzelne Arbeiten aller Beteiligten. Alle Werke sollen dann ab dem 1. Juli in einer Ausstellung im Kleinen Prinzen gezeigt werden.

Bei ersten Treffen wird es eine Einführung in das Werk Rizzis geben, der unter anderem für seine fröhlichen, bunten Stadtansichten bekannt ist, in denen er mit Formen und Farben spielt. Gleichzeitig sollen bereits Ideen für die eigenen Arbeiten gesammelt werden. Das Gemeinschaftswerk soll schließlich aus vielen einzelnen 30 mal 30 Zentimeter Keilrahmen zusammengefügt werden, die dann auch wieder jeder mitnehmen und einzeln hängen kann. Diese Bilder sollen beim zweiten Termin entstehen, gerne auch mit der Verwendung von Holz, um die Dreidimensionalität zu erzielen. Beim letzten Treffen können alle Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Stadtansichten oder andere Bilder kreieren. Der Workshop findet in den neuen Räumen des Malateliers x-Mal an der Worthstraße 16 statt.

Bei beiden Workshops können Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderungen teilnehmen. Anmeldungen werden entgegengenommen in der integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule, Tel. 0 23 51 / 66 11 52, E-Mail info@kulturarbeit.com. Da die Aktion Mensch die Kulturwoche bezuschusst, ist die Teilnahme an allen Workshops kostenfrei.