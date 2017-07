"Home" geht ans Netz

Lüdenscheid - „Flash Back – Projizier dir deine Stadt!“ lautet am Wochenende das Motto eines Workshops mit den Lichtkünstlern Tom Groll und Kuno Seltmann. Das Projekt, das sich an Jugendliche wendet, ist der Auftakt zu der Veranstaltungsreihe „Home“, in der Akteure der Lüdenscheider Kunst- und Kulturszene ihre jeweiligen Schwerpunkte zeigen und zum experimentellen Selbermachen einladen.

Parallel zu diesem Licht-Schatten-Workshop bietet der Lüdenscheider Graffiti-Künstler Ives Thomé einen Workshop unter der Überschrift „sprayyourhomefeeling“ an. „Du wolltest schon immer sprühen lernen und bunte, natürlich legale Spuren in deiner Heimat hinterlassen?“, fragt die Ankündigung und verspricht eine Einführung in den richtigen Gebrauch der Sprühdose und künstlerische Teilhabe an einem Gesamtbild, „das an einer großen Wandfläche in Lüdenscheid entsteht“.

Die Einführung findet in den Museen am Sauerfeld statt, und anschließend geht es an ein Objekt im Umfeld der Schützenhalle am Loh. Nicht Farbe auf einem Objekt, sondern Licht und Schatten und ihre jeweiligen Wirkungen stehen hingegen im Mittelpunkt des Workshops im Atelier von Tom Groll. Wie verändern sich Objekte unter dem Einfluss von Licht und buntem Licht? Was für Schatten werfen welche Objekte, und wie verändert sich der Eindruck durch Veränderungen am Schatten werfenden Objekt?

Im Atelier von Lichtkünstler Tom Groll stehen Diaprojektor und Videobeamer als starke Licht- und Medienquellen bereit, um mit den Effekten zu experimentieren und die Ergebnisse fotografisch festzuhalten. „Experimentiert wird mit Foto und Film, digital und analog“, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmer sollen dabei auch Aufnahmetechniken von der Fotoemulsion bis zum elektronischen Raster kennenlernen.

Dass dabei nur „ein“ Lichtkunstwerk entstehen soll, ist sicherlich untertrieben. Tom Groll und Kuno Seltmann betonen den experimentellen Charakter des Workshops, bei dem sie nicht als „Lichtlehrer“ im Mittelpunkt stehen wollen. Die Teilnehmer sollen hingegen den Mut haben, verschiedene Dinge ausprobieren.

In einem zweiten Schritt können die Workshop-Teilnehmer ihre Lust am Ausprobieren dann auf den Lüdenscheider Stadtraum und ausgewählte Gebäude übertragen. Ab heute sind die Website zum Projekt „Home“ und die dazu gehörige Facebook-Seite frei geschaltet. Alle Jugendlichen, die an einem Workshop in den nächsten Monaten teilnehmen möchten, haben ab sofort die Möglichkeit sich unter http://www.home-luedenscheid.de/ zu informieren und anzumelden. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.