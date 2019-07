Sie wollten Wohnungen in eine Schule im MK bauen: Investoren springen ab

In der ehemaligen Hermann-Gmeiner-Schule (hier ein Archiv-Bild vor der Schließung) wollten Investoren Wohnungen errichten.

Lüdenscheid – Die Zahl der Optionen sinkt: Die Bemühungen der Lüdenscheider Stadtverwaltung, eine tragfähige Folgenutzung für eine Schule zu finden, tragen bislang keine Früchte. Nun sind Verhandlungen mit Investoren gescheitert, die in dem Gebäude Wohnungen errichten wollten.

Damit wird ein Abriss der 2012 geschlossenen Hermann-Gmeiner-Schule am Dickenberg immer wahrscheinlicher. Fachdienstleiterin Kerstin Kotziers berichtete im Schul- und Sportausschuss über den aktuellen Stand, nachdem zuvor die CDU-Fraktion eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung gestellt hatte.

Schon früh hatte sich die Stadt festgelegt, dass die Hermann-Gmeiner-Schule nicht mehr als öffentlicher Schulstandort benötigt wird. Begründung: Der Bedarf für eine weitere Schule im Bereich Dickenberg und Gevelndorf sei nicht mehr vorhanden. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge genutzt.

Seit November 2016 steht es weitgehend leer und „verkommt augenscheinlich“, wie CDU-Ratsherr Daniel Kahler schon im vergangenen Dezember festhielt. Geprüft worden sei der Verkauf an private Schul-Träger oder Betreiber anderer schulähnlicher Einrichtungen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Drei potenziellen Bildungsträgern sei das Objekt angeboten worden. Doch die winkten ab. Dennoch gab es zwischenzeitlich Hoffnung auf eine Nachnutzung.

Die Stadt nahm Kontakt zu einer Investorengemeinschaft auf, die in Meinerzhagen bereits ein ehemaliges Schulgebäude in ein „Quartier“ mit Sozialwohnungen und frei finanzierten Wohnungen sowie einer Demenz-WG verwandelt hatte. Ein vergleichbares Projekt wurde auch am Dickenberg geplant und von der Stadt favorisiert.

Man befand sich bereits in Verkaufsverhandlungen, doch am Ende gab es für die Stadt einen Korb. Die Investoren hätten mitgeteilt, dass „sie das Vorhaben nicht weiterverfolgen“ werden, führte Kotziers aus. Nun holt die Stadt ein bereits erarbeitetes Grobkonzept wieder aus der Schublade.

Demnach soll das ehemalige Schulgebäude abgerissen und an dieser Stelle ein kleines Neubaugebiet entwickelt werden. Geprüft werde auch die mögliche Nutzung als Kindertagesstätte, heißt es. Hier hat die Stadt noch Nachholbedarf.