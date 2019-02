Rätselhafter Fall in Lüdenscheid: Was wollten die Einbrecher beim Frauenarzt?

Polizei hofft auf Hinweise

+ © dpa Die Täter versuchten in eine Frauenarztpraxis (Symbolbild) einzubrechen. © dpa

Lüdenscheid - Eigentlich gibt es in Arztpraxen außer medizinischem Gerät nichts Hochwertiges mehr zu stehlen - erst recht kein Bargeld. Am Wochenende suchten dennoch Einbrecher eine Frauenarztpraxis in Lüdenscheid heim. Was suchten sie?