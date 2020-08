Wollte Unfallwagen abholen: Serbischer LKW wird von Polizei im MK stillgelegt

Erhebliche Mängel an LKW und Anhänger

+ © Polizei MK Unter anderem einen Riss im tragenden Aufbau des Anhängers stellte ein Sachverständiger fest und legte den LKW samt Anhänger still. © Polizei MK

Lüdenscheid - Am Donnerstag kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Lüdenscheid auf der Herscheider Landstraße ein in Serbien zugelassenes Autotransportgespann. Der serbische Autohändler war auf dem Weg, um in der Kreisstadt Unfallfahrzeuge abzuholen.