Wolfgang Kubicki bricht Lanze fürs Handwerk bei der Kreis-FDP

Lüdenscheid - Wolfgang Kubicki liebt die schnörkellose Sprache. Wegen seiner zuweilen provokanten Äußerungen gilt der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende als Haudegen und gern gesehener Gast in Talk-Shows. Am Sonntag brachte er die liberalen Gemüter des Kreisverbandes im Restaurant Heerwiese in Lüdenscheid in Schwung.

Innere Sicherheit, Videoüberwachung, Gängelungen durch Rot-Grün, Stärkung der Wirtschaft, Akadamikerwahn und natürlich eine starke FDP im Land und wieder im Bund – an Themen mangelte es zum Auftakt eines wohl brisanten Wahljahres nun wirklich nicht. Ausgiebig nahm sich dabei der Jurist Kubicki den nordrhein-westfälischen Innenminister Ralf Jäger wegen des Falls Amri vor. „Ich kann nicht verstehen, dass dieser Minister noch im Amt ist. Wenn Jäger sagt, man sei bis an die Grenzen des Rechtsstaates gegangen, dann hatte er entweder keine Ahnung von den gültigen Rechtsverfahren, oder er belügt schlichtweg die Öffentlichkeit.“ Sehr wohl hätte Amri bis zu 18 Monate in Abschiebehaft genommen werden können.

Von einer Videoüberwachung hält der Fraktionsvorsitzende im Landtag von Schleswig-Holstein nichts. „Sie verstärkt das subjektive Sicherheitsgefühl, objektiv hilft sie aber nicht weiter.“ Tatsächlich notwendig seien schnell vor Ort handelnde Polizeibeamte.

Afghanistan und die Maghreb-Staaten hält Kubicki für sichere Herkunftsländer, in die auch abgeschoben werden müsse. Reisekataloge böten traumhafte Hotels in Tunesien und Marokko an. „Vielleicht sollten wir den Jungs ein Urlaubsticket schenken. Wer kein Bleiberecht am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens hat, muss als konsequente Folge das Land verlassen.“ Sonst werde das Gesetz zur Beliebigkeit, das jeder nach seinen Vorstellungen auslege. „Dann nehmen auch andere das Recht selbst in die Hand.“

An die Adresse von SPD und Grünen richtete Kubicki die Kritik, sie wollten die Menschen ständig erziehen und bevormunden. „Wir befähigen sie, das Beste aus ihrem Leben zu machen.“

Eine Lanze brach der prominente Gast fürs Handwerk. „Wir müssen weg vom Akademikerwahn und stärker hin zu einer individuellen Förderung.“ Kinder müssten dort unterstützt werden, wo sie gut sind. „Ein guter Meister ist allemal besser als ein schlechter Master.“

In 91 Tagen wird der Landtag von Schleswig-Holstein gewählt, in 98 der in NRW. Kubicki: „In beiden Ländern kann es zweistellig werden.“