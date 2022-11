Fünf Schafe in Lüdenscheid gerissen: Wolf ist kein Unbekannter

Von: Jan Schmitz

Der Wolf, der in Lüdenscheid fünf Schafe riss, ist eindeutig identifiziert worden. Er ist kein Unbekannter.

Lüdenscheid – Der Wolf, der am 15. September auf einer Wiese in Stillebeul fünf Schafe getötet hat, konnte anhand des in den Bisswunden gefundenen Erbguts eindeutig identifiziert werden. Wie das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) mitteilte, handelt es sich bei dem Tier um den weiblichen Grauwolf mit der Kennzahl 2856. Die Wölfin ist keine Unbekannte. Wie sie nach Lüdenscheid kam, bleibt allerdings ihr Geheimnis.

Das Tier hatte Mitte September auf der Wiese in Stillebeul unter den dort grasenden Shropshire-Schafen ein Blutbad angerichtet. Als Karsten Pieper, Landwirt im Nebenberuf, am Morgen nach seinen Tieren sah, lagen vier von ihnen tot auf der Wiese. Zwei waren verletzt, seinen Lieblingsbock musste er später notschlachten. Der Wolfsbeauftragte wurde informiert, Proben wurden genommen und eingesandt. Bereits Ende September bestätigte das Lanuv, dass die Nutztierrisse in Lüdenscheid auf einen Wolf zurückgehen. Eine genetische Untersuchung der Proben stand da aber noch aus.



Das Wolfsmonitoring in Deutschland folgt klaren Regeln. Deshalb wird jeder genetische Nachweis eines Wolfs mit den bisher bekannten Gen-Sequenzen in einer Wolfs-Datenbank abgeglichen. Dies geschieht im Senckenberg-Institut im hessischen Gelnhausen. Das Prinzip ist dabei denkbar einfach. Wird ein Wolfs-Datensatz nicht in der Datenbank gefunden, erhält das erstmals nachgewiesene Tier eine neue Nummer, die fortlaufend vergeben wird. Seit dem ersten Wolfsnachweis in Deutschland sind beim Senckenberg-Institut so bislang Gen-Sequenzen von fast 3 000 Wölfen hinterlegt.



Auch die Proben des Lüdenscheider Nutztierrisses wurden in Gelnhausen untersucht und anschließend verglichen. Das Ergebnis: Bei zwei der Proben aus Lüdenscheid gab es einen Treffer, wie das Umweltministerium Niedersachsen auf Anfrage mitteilte. Demnach wurde der Lüdenscheider Wolf GW2856f erstmalig am 18. März 2022 bei Bodenengern in Niedersachsen an einem Wildtierriss nachgewiesen. Bodenengern ist eine Gemarkung an der Autobahn 2 zwischen Bad Eilsen und Rehren.



„Aufgrund der Probenqualität bei dem Wildtierriss konnte das Geschlecht zunächst nicht sicher bestimmt werden. Zwei weitere Proben nahe Lüdenscheid im Märkischen Kreis in NRW ergaben nun einen weiteren Nachweis und eine eindeutig weibliche Artbestimmung“, schreibt das niedersächsische Umweltministerium.



Und noch etwas fanden die Wolfsexperten heraus. Aus der Wolfs-DNA ist auch die Herkunft des Tieres abzulesen. Demnach wurde die in Lüdenscheid nachgewiesene Wölfin in ein Rudel hineingeboren, das aus Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen eingewandert ist und spätestens seit 2016 im Bereich Visselhövede lebt. Visselhövede ist eine Kleinstadt im Kreis Rotenburg, etwa 60 Kilometer westlich von Bremen.



Mutter der Lüdenscheider Wölfin ist demnach die erfahrene Grauwölfin 714f, die sich im Monitoringjahr 2018/2019 erstmals fortpflanzte – und die in jenem Jahr auch durch Nutztierrisse auffiel. So konnte der Wolfsangriff am 4. November 2018 in Visselhövede, bei dem fünf Schafe von Wölfen getötet und drei verletzt wurden, eindeutig GW714f zugeordnet werden. Damals jagte sie die Schafe mit einem gleichaltrigen männlichen Grauwolf.



Wolfsrudel Visselhövede ist eines von 49 in Niedersachsen Wölfe leben im Rudel. In der Regel besteht ein Rudel aus den Elterntieren, dem Nachwuchs aus dem Vorjahr und den aktuellen Welpen. Mit Erreichen der Geschlechtsreife wandern die Jungwölfe aus dem elterlichen Revier ab und versuchen als Einzelgänger mit anderen Jungwölfen ein neues Rudel zu begründen. Im Rudel Visselhövede wurden in den vergangenen drei Jahren acht Welpen geboren, die früher oder später auf Wanderschaft gehen. Nach drei Jungtieren im Monitoringjahr 2020/21 konnten laut niedersächsischem Umweltministerium im Monitoringjahr 2021/22 vier Welpen in dem Territorium Visselhövede bestätigt werden. Im aktuellen Monitoringjahr wurde bisher ein Welpe bestätigt. „Die genaue Anzahl der Individuen in einem Rudel kann meist nicht valide bestimmt werden“, heißt es aus dem Ministerium. Im Rahmen des niedersächsischen Wolfsmonitoring werden die einzelnen Wölfe anhand von genetischen Analysen identifiziert. Die Analysen werden auf Grundlagen von vor allem Losungsproben und DNS-Abstrichen an Nutztierrissen durchgeführt. Diese Daten werden mit Sichtungsmeldungen und Fotofallenaufnahmen kombiniert, um die residenten Wolfsvorkommen zu bestimmen. Auf diese Art werden möglichst viele Individuen in den Territorien bestimmt. In Niedersachsen gibt es aktuell 49 Rudel, in Nordrhein-Westfalen sind es bislang drei bestätigte Rudel (Hohe Mark im Kreis Borken, Leuscheid im Rhein-Sieg-Kreis, Schermbeck im Kreis Wesel).

Vater ist aber der Wolf GW2453m, mit dem sie 2020/2021 drei Welpen großzog, darunter auch die jetzt in Lüdenscheid nachgewiesene Wölfin. Dazu muss man wissen: Jungwölfe bleiben in den ersten zwei Lebensjahren bei ihren Eltern und lernen von ihnen die Jagd. Nach zwei Jahren verlassen sie dann das Rudel und gehen auf Wanderschaft. So kam GW2856f schließlich auch ins mehr als 250 Kilometer entfernte Lüdenscheid. Dabei ließ sich die Fähe auch von zwei Autobahnen A2 und A44 und mehreren Flüssen nicht aufhalten.

„Wir wundern uns manchmal selbst, welche Hindernisse Wölfe überwinden können und wie groß die Strecken sind, die sie auf der Suche nach einem neuen Revier zurücklegen“, sagt Lanuv-Sprecherin Birgit Kaiser de Garcia. Die Strecke von Visselhövede nach Lüdenscheid sei für einen Wolf im Übrigen nicht besonders lang.

Kaiser de Garcia bestätigte gegenüber unserer Zeitung zudem einen weiteren, bislang nicht bekannten Wolfsverdachtsfall in Lüdenscheid. Nur zwei Tage nach der Attacke in Stillebeul am 15. September, am 17. September, wurde ein Kalb auf einer Wiese in Lüdenscheid tot aufgefunden. Es wies Bissspuren auf, die auf einen Wolf hindeuten könnten. Ob auch dieser mögliche Angriff der Wölfin 2856 zugeordnet werden kann, ist unklar. Der Fall befindet sich laut Lanuv noch in Bearbeitung.

In der Region gab es mehrere Wolfsnachweise, zuletzt an der Nordhelle in Meinerzhagen.