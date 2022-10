Nabu fordert besseren Herdenschutz

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Im Interview bezieht Christian Chwallek, stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes in NRW, Stellung zum Thema Wolf und Mensch. © Scholle

Der Nabu spricht sich für eine landesweite Förderung von Herdenschutzmaßnahmen auch außerhalb der ausgewiesenen Wolfgebiete aus. Im Interview bezieht Christian Chwallek, stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes in NRW, Stellung zum Thema.

Lüdenscheid – Beim Thema Wolf scheiden sich die Geister, zumindest das steht außer Frage. Daher hat unsere Zeitung als Reaktion auf die gerissenen Schafe in Stillebeul neben dem Hegering auch den Nabu um eine Stellungnahme zum Umgang mit dem wiederkehrenden Raubtier gebeten. Der Nabu Märkischer Kreis hat in diesem Zusammenhang auf den Landesverband verwiesen. Dessen stellvertretender Vorsitzender Christian Chwallek beantwortete die Fragen von Malte Cilsik.

Herr Chwallek, wie positioniert sich der Nabu zu der immer häufiger auftauchenden Forderung, den Wolf ins Bundesjagdgesetz aufzunehmen?

Vorab sei gesagt, dass wir in Deutschland mittlerweile keinerlei Erfahrung mehr im Umgang mit dem Wolf haben. In NRW leben wir seit 180 Jahren ohne das Raubtier, drei Generationen sind dadurch mit teilweise dämonenhaften Zerrbildern aufgewachsen. Vor diesem Hintergrund halten wir vom Nabu es nicht für ratsam oder gar zulässig, uns mit einer Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht über bestehendes EU-Recht hinwegzusetzen. Denn in vielen Ländern ist der Wolf nie weg gewesen – gilt aber auch dort laut EU-Recht als geschützte Art. Und das auch aus gutem Grund, Ziel ist ein guter Erhaltungszustand der Art. Und davon kann trotz regionaler Unterschiede auf die deutsche Landesfläche bezogen noch keine Rede sein.



Aber hat nicht beispielsweise Schweden kürzlich verkündet, zukünftig ein aktives Wolfsmanagement betreiben und dadurch den eigenen Bestand deutlich reduzieren zu wollen?

Das ist richtig, jedoch glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlage wird dieser Beschluss kaum bestehen bleiben können.



Wie beurteilen Sie das Argument der einfacheren Entnahme sogenannter „Problemwölfe“ oder dem Erlösen verletzter Tiere durch einen solchen Schritt?

Wenn nötig, ist das auch heute schon möglich, dazu braucht es nicht die Aufnahme ins Jagdrecht. Überwindet ein Wolf erwiesenermaßen wiederholt einen erweiterten Herdenschutz, sind Ausnahmen von der Schutzregelung möglich und auch sinnvoll. Denn eine Konditionierung des Wolfes auf unsere Nutztiere sollte unter allen Umständen vermieden werden.



Und wie soll das gelingen?

Zweifellos besteht in der Nutztierhaltung Handlungsbedarf. Der Wolf darf nicht lernen, dass unsere Schafe, Ziegen, Rinder und auch Pferde einfache Beute sind! Daher fordert der Nabu NRW eine landesweite Förderung von Herdenschutzmaßnahmen, auch außerhalb der ausgewiesenen Wolfgebiete. Denn speziell bei umherstreifenden Jungwölfen, die außerhalb dieser Flächen auf Territoriumssuche sind, ist diese Prophylaxe besonders wichtig. Sie sammeln auf ihrem Weg Erfahrungen und eignen sich dauerhafte Verhaltensweisen an. Für viele Landwirte sind solche Maßnahmen aber bislang schlicht nicht finanzierbar, das muss sich dringend ändern.



Wie genau sollte ein guter Herdenschutz denn aussehen?

Es kommt darauf an: Herdenschutzhunde bieten sehr zuverlässigen Schutz – sind aber auch abgesehen von der kostspieligen Anschaffung in ihrem jährlichen Unterhalt enorm teuer und damit eher für gewerbliche Nutztierhalter interessant. Ist die Tierhaltung ein Nebenerwerb, sollte der Fokus auf einer passenden Einzäunung, eventuell in Kombination mit nächtlicher Einstallung liegen. Empfohlen werden dabei bestromte Zäune mit einer Höhe von mindesten 1,20 Metern und einem Untergrabeschutz. Dieser kann beispielsweise aus eingegrabenen oder vor dem Zaun ausgelegten Drahtmatten bestehen.



Und dann sind unsere Tiere sicher?

Sicher ist in diesem Zusammenhang gar nichts. Wie erwähnt sind unsere Erfahrungswerte mit dem Wolf minimal, wir müssen noch viel dazulernen. Aber das gelingt uns nicht, indem wir den Wolf übereilt zum Abschuss freigeben. Man sollte dabei stets im Hinterkopf behalten, dass der Wolf kein Fremder in unserer Kulturlandschaft ist, sondern natürlicherweise zurückkehrt. Und das sollten wir zulassen – auch wenn es mit Verlusten verbunden ist. Wichtig ist in diesem Fall natürlich eine adäquate Entschädigung für die Betroffenen, die ebenso zu einem passendem Umgang gehört, wie die richtige Prophylaxe.



Wie sieht es mit uns Menschen aus? Bei vielen wächst die Angst, der Wolf könne die Scheu verlieren...

Zwischen Konditionierung und Domestizierung besteht ein wesentlicher Unterschied. Zu letzterer wird es nicht kommen, ich führe in diesem Zusammenhang immer gerne das Beispiel Italien an. Dort wurde der Wolf nie gänzlich ausgerottet, steht aber heute auch unter Schutz. Trotzdem gab es keine Übergriffe auf den Menschen, man hat sich miteinander arrangiert. Das gilt auch für die Tierhalter und zeigt, was bei einer konsequenten Umsetzung der Herdenschutzmaßnahmen möglich ist. Es also nicht auf diesem Weg zu versuchen, wäre eine vertane Chance auf ein friedliches Zusammenleben.