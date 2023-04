Fusion: Wohnverbünde im MK wollen Kräfte bündeln

Von: Susanne Kornau

Teilen

Auf Fusionskurs im Südkreis: Wohnverbundleiter Thomas Cordt (Mitte) und seine Stellvertreter Michelle Wirth und Markus Scharenberg führen die Wohnverbünde Lüdenscheid und Kierspe/Rönsahl zusammen. © kornau

Neuer „Wohnverbund Märkischer Kreis“ entsteht: Lüdenscheid und Oberes Volmetal ab 1. Mai vereint im Dienst am Klienten.

Lüdenscheid/Kierspe – Der Johannes-Busch Wohnverbund und der Wohnverbund Oberes Volmetal schließen sich zum 1. Mai zu einem gemeinsamen „Wohnverbund Märkischer Kreis“ zusammen. Der umfasst dann 380 Mitarbeiter, 700 Klienten, zwei große und zehn kleine besondere Wohnform-Angebote sowie bedarfsgerechte Unterstützung für 170 Klienten in der eigenen Wohnung. Dazu kommen spezialisierte Angebote an neun Standorten im südlichen Märkischen Kreis. „Es ist alles vorbereitet“, sagt Wohnverbundleiter Thomas Cordt. Aber die Botschaft an die Mitbewerber ist auch klar: „Wir haben überhaupt keine Tendenz, uns auszubreiten, etwa im Nordkreis. Wir packen nur das, was das Johanneswerk im südlichen Märkischen Kreis anbietet, unter ein Dach.“

Mit dem neuen Alltag kommt die nächste Herausforderung, wissen Cordt und seine Stellvertreter Michelle Wirth und Markus Scharenberg. Es sei doch ein anderer Menschenschlag in Kierspe, an der Grenze zum Oberbergischen Kreis: „Man sieht’s auf verschiedenen Ebenen.“ Wichtig sei, Synergien zu nutzen, ohne eigene Stärken zu verwässern. So sei es beispielsweise sehr wichtig, dass die beiden Fördervereine hier wie dort selbstständig blieben. Wissen austauschen, voneinander lernen – darin sieht man die Chancen. Kostenersparnis gebe es eher nicht. Aber bessere Personalentwicklungsmöglichkeiten, was in Zeiten des Fachkräftemangels ein großes Plus sei: „Es ist gut, dass wir uns gemeinsam aufstellen.“

Mehr Flexibilität für Klienten und Betreuer

Beim Zusammenwachsen hilft, dass jeder im Leitungstrio „Kulturträger“ ist, wie es Thomas Cordt nennt: Michelle Wirth arbeitet seit 25 Jahren im Lüdenscheider Wohnverbund und ist seit zwei Jahren hier Stellvertreterin; Markus Scharenberg ist seit 27 Jahren im Volmetal und der Waldheimat tätig, dort seit zwei Jahren in der Stellvertreterfunktion. Bei allen dreien ist die Gelassenheit spürbar, dass man zwar noch einiges an Arbeit vor sich hat, aber dafür mit mancher Erleichterung im Alltag belohnt wird.

„Es ist viel Fläche zu bewältigen und wir waren zwei Jahre damit befasst, ob man das strukturiert kriegt“, erzählt Thomas Cordt. Mehr Fläche, kürzere Wege – das ist die überraschende Fusionsformel. Das gilt für Entscheidungen, aber auch für mehr Flexibilität im Alltag von Klienten und Betreuern, die nun mehr Wahlmöglichkeiten hätten – auch beim Wohnen: Wer aufs Land möchte, wechselt in die Waldheimat, wer städtische Angebote wolle, nach Lüdenscheid. Kurzum: „Wir transportieren Ideen, aber auch Menschen.“