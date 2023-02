Wohnungsgesellschaften und Vermieter im Kampf gegen Obdachlosigkeit

Von: Olaf Moos

Verstärken den Kampf gegen Wohnungslosigkeit: (von links) Daniel Intile, Daniela Olah, Caritas-Direktor Stefan Hesse und Sozialarbeiterin Julia Scheidemann. © Olaf Moos

Der Caritasverband verstärkt seinen Kampf gegen Wohnungslosigkeit – und steuert Kooperationen mit örtlichen Wohnungsgesellschaften und privaten Vermietern an.

Lüdenscheid - Mit finanzieller Hilfe aus dem NRW-Projekt „Endlich ein Zuhause!“, das mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und dem Programm „React-EU“ ausgestattet ist, hat die Caritas ihren Stellenplan aufgestockt und zwei junge Sozialarbeiterinnen eingestellt.

Daniela Olah und Julia Scheidemann haben damit begonnen, sich im Interesse wohnungsloser Menschen mit Vermietern im südlichen Märkischen Kreis zu vernetzen. Julia Scheidemann: „Es gibt immer noch zu wenige Berührungspunkte zwischen Betroffenen und denjenigen, die Wohnraum zur Verfügung stellen könnten.“ Die Gründe dafür seien vielfältig.



Oft, sagt Caritas-Direktor Stefan Hesse, fehle es an Vertrauen in die Menschen, die erstmals wieder eine eigene Wohnung beziehen möchten. Hier wollen die Sozialarbeiterinnen beraten, Barrieren abbauen, Mietverhältnisse anbahnen und bei Bedarf zwischen Mietern und Vermietern vermitteln.



Erste Gespräche mit Wohnungsgesellschaften und Vertretern von Ordnungsämtern, die etwa Räumungsklagen bearbeiten oder Notunterkünfte betreuen, sind gelaufen. Weitere sogenannte Vernetzungstreffen mit zuständigen Stellen sollen folgen. Aktuell, berichtet Daniela Olah, sei schon eine Räumungsklage erfolgreich abgewendet.



Das Projekt „Endlich ein Zuhause!“ geht zurück auf einen Beschluss der Europäischen Union, nach dem das Problem der Obdachlosigkeit bis 2030 beseitigt werden soll. Für Daniel Intile, seit zwölf Jahren Leiter der Beratungsstelle der Caritas an der Graf-von-Galen-Straße, ein „sehr ambitioniertes Vorhaben“. Denn die Entwicklung gehe derzeit in die andere Richtung. Das zeige die Zahl derer, die nur über die Caritas postalisch erreichbar sind.

„Als ich hier angefangen habe, hatten wir 20 Personen auf der Postliste, jetzt sind es 90.“ Immer mehr Frauen seien betroffen, darunter auch Schwangere. Zehn Menschen machen laut Intile derzeit in Lüdenscheid „Platte“, schlafen also draußen. Rund 100 Räumungsklagen pro Jahr sind in der Kreisstadt anhängig, „Tendenz steigend“.



Vermieter, die mit der Caritas kooperieren möchten, können sich an Daniela Olah und Julia Scheidemann wenden. Tel. 02351 / 905 037 oder -038, Mobil 0176 / 156 881 64 oder 0176 / 156 879 71, E-mails: daniela.olah@caritas-luedenscheid.de oder julia.scheidemann@caritas-luedenscheid.de.