Wohnhausbrand an Düppelstraße: Nachbarn berichten über Angeklagte

+ © Foto: Markus Klümper In der Nacht des Wohnhausbrandes an der Düppelstraße verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser. © Foto: Markus Klümper

Lüdenscheid - Eine drogensüchtige Frau (37) aus Lüdenscheid soll am 3. August Feuer in ihrer Dachwohnung an der Düppelstraße gelegt haben. Die Feuerwehr rettete zwei Nachbarinnen aus dem Erdgeschoss. Die 37-Jährige steht wegen schwerer Brandstiftung und Mordversuchs in zwei Fällen unter Anklage.