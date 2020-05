Anwohner im MK sauer auf Abkürzer: Das ist unser Weg!

Allerdings: Der Starenweg ist als Anliegerstraße ausgewiesen. Nur Anwohner, ihre Besucher oder Dienstleister wie Post, Handwerker oder Müllabfuhr dürfen dort fahren.

Das Problem: Aus Sicht der Anwohner wird der rund 300 Meter lange Verkehrsweg wahllos als Abkürzung zweckentfremdet. Und nicht nur das. An die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern halte sich kaum jemand. „Die Leute nehmen den Starenweg als Abkürzung und rasen hier mit 60, 70 Sachen durch. Viele, die schnell zum Olpendahl wollen, etwa zu den Kindertagesstätten und Schulen dort, wählen diesen Weg. Das stinkt uns.“ So äußerte sich im Gespräch mit der Redaktion eine Anwohnerin.

+ Deutlich, aber womöglich nicht deutlich genug: Laut Anwohnern missachten Autofahrer immer wieder die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich Olpendahl und Starenweg. © Schmidt

Nicht unbedingt eine neue Klage. Beschwerden über den Missbrauch des Starenwegs als Abkürzung und über zu schnelle Autofahrer hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Doch geändert habe sich über die Jahre nichts. Noch einmal besagte Anwohnerin: „Wir Nachbarn haben uns schon oft an die Behörden, ans Ordnungsamt und auch an den Bürgermeister gewandt und Kontrollen angemahnt. Passiert ist gar nichts.“