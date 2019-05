Wohnberatung wichtiger als je zuvor

+ © Eiber Stadtverwaltung und Awo wollen gemeinsam den Anteil der altersgerechten Wohnungen erhöhen. © Eiber

Lüdenscheid – Zuhause ist es bekanntlich am schönsten – zumindest, solange man gesund und munter ist. Was aber tun, wenn man in den eigenen vier Wänden im Alter oder wegen einer Behinderung nicht mehr so gut zurecht kommt und kleine oder große Hürden den gewohnten Alltag erschweren? An der Stelle setzt die gemeinsame Wohnberatung von Stadt und Awo an.