Filmprojekt

+ © Martin Messy Henning Luft und Sarah Santos vom Amalie-Sieveking-Wohnhaus haben das Projekt „Stolpersteine auf dem Lebensweg“ mit der Film- und Fernsehschule Hamm umgesetzt. © Martin Messy

Lüdenscheid - Projekte brauchen bis zur Umsetzung schon einmal ihre Zeit, gerade wenn das Thema nicht so einfach ist. Um so mehr freuen sich Sarah Santos und Henning Luft vom Amalie-Sieveking-Wohnhaus darüber, jetzt endlich das Ergebnis präsentieren zu können. „Stolpersteine auf dem Lebensweg“ heißt der Film, der am 30. August um 19 Uhr in der Stadtbücherei gezeigt wird. Der Eintritt ist frei.