Wohin mit den Äpfeln? Hier gibt es 18 Euro für 100 Kilogramm

Ankauf auf Hof Crone

Märkischer Kreis – Seit 1992 bietet das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis mit Sitz in Lüdenscheid in Kooperation mit der Heesfelder Mühle in Halver Obstwiesenbesitzern jährlich den Apfelankauf an. Auch in diesem Jahr zum Preis von 18 Euro pro 100 Kilogramm.