Neue Regelung für Markthändler: Platanenhain soll müllfrei bleiben

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Der Lüdenscheider Wochenmarkt ist und bleibt für viele Standbetreiber ein umsatzstarker Markt. Um die Händler bei den Müllgebühren etwas zu entlasten, haben Ordnungsamt, STL und Interessengemeinschaft nun eine Neuregelung auf den Weg gebracht. © Paffendorf

Ab 1. Juni greift eine Neuregelung für die Standbetreiber auf dem Lüdenscheider Wochenmarkt. Die Mitarbeiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL) werden ab sofort keine Abfälle mehr beseitigen, die bisher während der Markttage zentral am Platanenhain gesammelt worden waren.

Lüdenscheid – Auf der Suche nach einem Weg, die Händler des Lüdenscheider Wochenmarkts finanziell bei den Kosten für die Platzreinigung zu entlasten, haben STL, Ordnungsamt und der IG Wochenmarkt-Vorsitzende Hans Werner Müller nun einen Konsens gefunden: Anstatt der bekannten Müllsammlung am Platanenhain, die gesondert von den Obst- und Gemüse- oder den Fischhändlern beim STL angemeldet und bezahlt wurde, soll nun ausnahmslos jeder Standbetreiber seinen Müll selbst entsorgen.

Er kann aber auch zusätzliche Mülltonnen und deren Leerungen beim STL für die getrennt zu entsorgenden Lebensmittelabfälle anmieten. Darüber wurden die Markthändler in der vergangenen Woche per Brief vom Ordnungsamt informiert.

Neuregelung entspricht der bestehenden Satzung

Als Grund für die Neuregelung nennt der IG-Wochenmarkt-Vorsitzende Hans Werner Müller, dass es in der Vergangenheit mehrfach zu einem Missbrauch der Sonderreinigungen gekommen sei: „Die Abholung der Abfälle betraf ausschließlich die Stände von Obst- und Gemüsehändlern oder die Fischhändler. Die hatten die Entsorgung beantragt und auch dafür bezahlt – aber auch andere haben ihren Mist dann einfach dazugestellt.“

Es sei zudem ebenfalls vorgekommen, dass dort Müll abgeladen worden sei, der überhaupt nicht von Wochenmarkthändlern gestammt habe. „Dass jeder Standbetreiber für seinen Müll selbst verantwortlich ist, entspricht außerdem der Satzung der Stadt als Marktveranstalterin. Und diese gilt in ihrer nach wie vor aktuellen Form schon seit 2017“, sagt Hans Werner Müller. Außerdem habe der STL nun ja ein zusätzliches Angebot für Extra-Tonnen gemacht.

Für Behälter mit 120 Liter Fassungsvermögen, die am Markttag angeliefert und zum Ende wieder abgeholt werden, erhebt man jeweils 14,52 Euro an Gebühren. Für 240-Liter-Behälter werden jeweils 25,99 Euro fällig. Verzichtet man auf das Angebot und liefert seinen Müll selbst am STL-Recyclinghof an, werden bei bis zu 0,5 Kubikmetern losen Hausmülls 28,99 Euro als Gebühr erhoben, bei Mengen bis zu 1,0 Kubikmeter dann 57,98 Euro. „Natürlich sind die Gebühren recht happig, aber man muss auch bedenken, dass es eine gerechtere Lösung als bisher ist. Nicht nur einige wenige, sondern alle müssen sich eben an den Kosten beteiligen“, erklärt Müller.

Zwei Europaletten an Müll an einem normalen Tag

Der Betreiber eines großen Wochenmarktstandes, der anonym bleiben möchte, erachtet die nun gültige Regelung als zweischneidiges Schwert: „Natürlich ist es zu begrüßen, dass sich jetzt auch die kleineren Stände finanziell beteiligen sollen. Mit Blick auf die Großen aber, geht die Rechnung mit der Gebührenentlastung nicht auf.“ Bei ihm würden an einem gewöhnlichen Tag circa zwei Europaletten voller Müll anfallen. „Wenn wir jetzt noch den Müll trennen und beispielsweise leere Kartons kleinfalten müssen, damit sie in die Tonnen passen, dann kommen wir auch schnell zu dem Punkt, wo zusätzliches Personal notwendig werden könnte“, sagt der Wochenmarkthändler.

Auch befürchtet er, dass Kollegen womöglich nun zusätzliche Fahrzeuge anschaffen müssten, um größere Müllmengen selbst zum Recyclinghof zu transportieren. Trotz der neuen Problematik und auch trotz der weiterhin als zu hoch empfundenen Standgebühren (aktuell 4,22 Euro pro Meter) glaubt er aber nicht, dass alsbald Händler dem Wochenmarkt fern blieben: „Im Gegensatz zu anderen Städten im Kreis ist der Lüdenscheider Markt immer noch ein Umsatzgarant.

Skeptisch hinsichtlich der Müllregelung gibt sich aber auch ein anderer Standbetreiber: „Anstatt jetzt Extra-Tonnen zu bezahlen, wird es wohl günstiger sein, den Müll mitzunehmen und zuhause in die Tonne zu werfen.“ Er begrüße es zwar, dass man Lösungen schaffen wolle, aber die Richtung sei fragwürdig.