Late-Night eröffnet das Familienwochenende

Von: Jutta Rudewig

Der Zauberer Arnd Clever ist als Walking Act unterwegs. © Jakob Salzmann

Die Märchenerzählerin Brigitta Wortmann kommt am Wochenende aus dem Norddeutschen nach Lüdenscheid – zum astronomischen Familienwochenende in die Phänomenta. „Ich werde beim Auftritt die große Konzertharfe verwenden“, sagt sie, und ihre Auftritte zählen ohne Zweifel zu den Höhepunkten des langen Wochenendes am Phänomentaweg.

Der Startschuss fällt am heutigen Freitagabend mit der Late Night, am Samstag, 29. April, erwarten ein Glücksrad, Kometen-Popcorn und Raketen-Waffeln die Gäste. Zauberer Arnd Clever ist als unterhaltsamer Walking Act zu Gast.

Am Sonntag, 30. April, kommt die Märchenerzählerin mit Märchen und Musik. Sie setzt sich gleich zweimal an die Harfe und wird ab 13 Uhr sowohl an ihrer großen Konzertharfe spielen und auch das neue Phänomenta-Exponat, die Laser-Harfe, einweihen. Ab 14 Uhr und zu jeder vollen Stunde erzählt sie Märchen „aus einer Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat“.



Glitzertattoos aus der Welt der Astromnomie

Der Grill wird entfacht, und Workshops werden angeboten. Der Mal-Engel Carolin Tillmann-Hein bietet Face-Paintings und Glitzertattoos. Kreativ und spielerisch kann man mit ihr von 11 bis 16 Uhr in die Welt der Astronomie eintauchen. Sie bringt auch am Sonntag Kinderaugen dank Face-Paintings zum Strahlen. Die verwendete Profischminkfarbe ist wasserlöslich.



Auch am Montag, 1. Mai, dreht sich das Glücksrad. An diesem Tag besteht noch einmal die Möglichkeit, sich an den Kaleidoskop-Workshops zu beteiligen.