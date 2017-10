Woche des Sehens: Am Mittwoch Info-Tag im Lüdenscheider Rathaus

Lüdenscheid - Mit einem Informationstag nehmen der Blinden- und Sehbehindertenverein Lüdenscheid und Umgebung, Optik Mühlenberg und die Firma Barrierefreie Medien aus Düren am Mittwoch, 11. Oktober, an der diesjährigen Woche des Sehens teil.

Von 10 bis 15 Uhr sind diese am Mittwoch im Foyer des Rathauses Lüdenscheid mit Hilfsmitteln des täglichen Gebrauchs, optischen Sehhilfen und Informationsmaterial erreichbar.

„Das Ziel im Blick!“ ist das Thema der Aufklärungskampagne, die vom 8. bis 15. Oktober bereits zum 16. Mal stattfindet und erneut unter der Schirmherrschaft der Fernsehjournalistin Gundula Gause steht, teilte der Blinden- und Sehbehindertenverein mit.

Die Partner und Veranstalter der Woche des Sehens machen bundesweit mit vielfältigen Aktionen auf die Bedeutung guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Situation blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland und in den Entwicklungsländern aufmerksam.

Höhepunkte der Aufklärungskampagne sind die internationalen Aktionstage „Welttag des Sehens“ am 12. Oktober, der auf die weltweite Initiative „VISION 2020 – das Recht auf Augenlicht“ hinweist sowie der „Tag des weißen Stockes“ am 15. Oktober. Letzterer ist ein Gedenktag der Vereinten Nationen, an dem traditionell blinde Menschen auf ihre Möglichkeiten und Probleme in der Gesellschaft aufmerksam machen.