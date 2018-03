Woche der Ausbildung: "Es lohnt sich, zu investieren"

Lüdenscheid - „Es gibt zahlreiche verschiedene Ausbildungen, die viele gar nicht kennen“, erklärte Berufsberaterin Dina Kramschneider. Viele junge Menschen verlassen den Märkischen Kreis, streben ein Studium an. Dass es aber auch andere Wege gibt, wurde am Donnerstag im Rahmen der Woche der Ausbildung aufgezeigt.

Zu einem Gespräch im Klinikum Hellersen hatten Verantwortliche der Märkischen Gesundheitsholding und der Arbeitsagentur Iserlohn eingeladen.

Bereits seit 2015 findet die Aktion der Agentur für Arbeit statt. Während der Woche werden an verschiedenen Standorten im Märkischen Kreis Ausbildungen und Betriebe vorgestellt.

„Uns ist es wichtig zu zeigen, dass es sich lohnt, in eine berufliche Basis zu investieren“, erklärte Lena Brühl, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Iserlohn.

"Wir müssen uns anstrengen"

Detlef Seidel, stellvertretender Landrat, wies auf das „enorme Potenzial dieser Region“ hin. „Wir müssen uns anstrengen, dass junge Leute ihre Ausbildung hier machen“, betonte er.

Für Betriebe bedeutet das inzwischen, dass sie den zumeist jungen Menschen ein attraktives Angebot bieten müssen. Nach Angaben von Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Märkischen Gesundheitsholding, geschehe das bei der Holding bereits. Beispielsweise biete man Sprachkurse an.

Auszubildende berichtet

Wie das alles in der Praxis abläuft, berichtete Charlotte von Schlichtergroll. Sie ist Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Die junge Frau erklärte: „Diese Ausbildung ist in medizinischer und auch in menschlicher Hinsicht sehr spannend.“ Auch das duale System ihrer Ausbildung aus Theorie und Praxis gefalle ihr sehr.

Nach dem Abitur habe sie ein Praktikum bei der Gesundheitsholding gemacht. Zwar habe es sie während der Schulzeit eher „weiter weggezogen.“ Das änderte sich aber: „Ich habe schon gemerkt, dass ich heimatverbunden bin.“

Den zweiten Blick wagen

Sandra Pawlas, Leiterin der Arbeitsagentur Iserlohn, nutzte den Termin abschließend für einen Appell: Ausbildungsbetriebe müssten den zweiten Blick bei der Auswahl der Bewerber wagen. Man müsse sich fragen: „Was ist das für ein Mensch hinter der Bewerbung?“