Wo filmt Parkvision? Zufahrt teilen sich drei Grundbesitzer

Von: Fabian Paffendorf

Die Eigentümer der Grundstücke Schlachthausstraße 3 und 5 sowie der Mix Markt teilen sich den Zufahrtsbereich des Areals. Diesen zu filmen, ist verboten. © Cedric Nougrigat

Nicht nur die Empfänger der Zahlungsaufforderungen der Firma Parkvision, sondern auch Anwohner und Gewerbetreibende am Bräuckenkreuz fragen sich, was die vom Parkplatzüberwacher installierten Kameras am Dach des Mix Marktes überhaupt aufnehmen und speichern. Es gibt aber eine Möglichkeit, das festzustellen.

Lüdenscheid – Die Anwohner und Gewerbetreibenden am Bräuckenkreuz vermuten, dass das von den Parkvision-Kameras Gefilmte über das hinausgehen könnte, was erlaubt ist. Eine Möglichkeit, das zu prüfen, gebe es dafür laut Stadtsprecher Sven Prillwitz. „Wenn jemand Kameras anbringt, um sein privates Grundstück zu überwachen, so ist das grundsätzlich in Ordnung. Das muss auch nicht vom Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid abgenommen werden“, sagt Prillwitz.

Also entgegen der mitunter weit verbreiteten Meinung müsse die Stadt Lüdenscheid nicht informiert werden, wenn ein Grundstückseigentümer Kameras anbringe. Anders wäre es aber, wenn der Verdacht bestehe, dass die von den Überwachungskameras eingefangenen Bilder auch öffentlichen Raum oder private Grundstücke anderer erfassen würden. Bestehe also der Verdacht, könnte ein Hinweis an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) NRW gestellt werden. Wenn sich jemand also von Kameras des Nachbargrundstücks gestört fühle, habe dieser die Option, online ein Formular zur „Beschwerde zum Datenschutz“ auszufüllen und der Landesbehörde zukommen zu lassen.



Beschwerde würde umgehende Prüfung einleiten

Dieses finde sich neben weiteren Kontaktmöglichkeiten zu den Behörden auf der Homepage www.ldi.nrw.de. „Die Landesbeauftragten nehmen diese Beschwerden ernst und prüfen sehr schnell nach“, sagt der Stadtsprecher. Gegebenenfalls würde das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid um Amtshilfe gebeten und dann tätig werden. Dass die Kameras der Firma Parkvision eben auch über den eigentlich erlaubten Bereich hinaus Bilder sammelten, war auch zuletzt in anderen Städten, in denen das Unternehmen aktiv war, vorgekommen.

Nach Auffassung der Anwohner am Bräuckenkreuz könnte eine Kamera, die vom Marktdach aus in Richtung Zufahrt zwischen den Häusern Schlachthausstraße 3 und 5 gerichtet ist, für die Parkplatzüberwacher in Folge einer Beschwerde bei der LDI zum Stolperstein werden. Denn diesen Bereich teilen sich Mix Markt und die Eigentümer der genannten Grundstücke mehrere Meter weit. Erst hinter dem Einfahrtsbereich zu den privaten Parkplätzen des Hauses Nummer 5 beginnt das alleinige Privatgrundstück des Marktes. Eine Überwachung wäre über die Grenze hinaus verboten.