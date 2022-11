Heute geht es los: Wer die WM in Katar guckt und wer nicht

Ein Public Viewing wie hier 2016 im Rosengarten gibt es bei dieser Winter-WM nicht. © Cedric Nougrigat

Am Sonntag ist es so weit und die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer beginnt in Katar. Das erste Spiel für die deutsche Nationalmannschaft findet am Mittwoch ab 14 Uhr gegen Japan statt. In Lüdenscheid hält sich die Euphorie in Grenzen, es gibt kaum Möglichkeiten, die Spiele in der Öffentlichkeit live zu verfolgen.

Lüdenscheid – Hauptgrund für Matthias Thielicke, Trainer des Kreisligisten SC Lüdenscheid, ist jedoch nicht die politische Debatte rund um den Austragungsort, sondern vielmehr die Jahreszeit. Grillen, gemeinsames Fußballgucken nach Feierabend und der Fernseher im Garten – all das bedeutete für Thielicke in der Vergangenheit WM-Feeling und fehlt jetzt. „Sonntag geht’s los, aber man merkt nicht viel davon. Auch im SC Lüdenscheid war es noch gar nicht Thema“, erzählt er. Gemeinsames gucken der Deutschlandspiele? Man habe mal darüber geredet, aber die Idee sei bisher im Sande verlaufen.

Anders als in der Öffentlichkeit, wo immer wieder Menschenrechtsverletzungen in Katar und unwürdige Bedingungen für die Wanderarbeiter, die für den Bau der WM-Stadien beschäftigt wurden, thematisiert wurden, habe man beim Fußballtraining in Lüdenscheid nicht über die Politik und das „Drumherum“ der umstrittenen Meisterschaft geredet. „Leider“, findet Thielicke, „das ist bei den jungen Leuten kein Thema. Aber vielleicht ist es beim Fußballtraining auch nicht der richtige Moment.“

Matthias Thielicke, Trainer des Kreisligisten SC Lüdenscheid. © Thomas Machatzke

Erst kürzlich hatte der katarische WM-Botschafter Khalid Salman in einem Interview für die ZDF-Doku „Geheimsache Katar“ für Schlagzeilen gesorgt, als er Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnet und seine Freunde frauenfeindliche Aussagen gemacht hatten.

„Wir haben da nicht drüber geredet“, heißt es auch von Thomas Gabel aus dem Vorstand des Lüdenscheider Turnvereins. Man fokussiere sich auf den Sport, lautet die knappe Antwort. Die Spiele werden allerdings auch beim LTV 61 nicht gemeinsam geguckt, aus Gründen der Uhrzeit, wie Gabel sagt: „Das macht keinen Sinn, wenn das Spiel um eins beginnt, arbeiten noch alle.“ Die Anstoßzeiten der WM reichen von 11 bis 20 Uhr. Aus Gesprächen habe Gabel jedoch entnommen, dass die meisten Fußballfans die Meisterschaft dennoch zu Hause schauen werden.

Thomas Gabel, Vorstand des Lüdenscheider Turnvereins von 1861. © Frank Zacharias

„Das Argument, dass Fußball nicht politisch ist, kann ich nicht nachvollziehen“, findet Carina Büdenbender von der Aktionsgruppe 8. März, die sich in Lüdenscheid unter anderem für Frauenrechte einsetzt. Vor allem das Verbot der Fifa für die dänische Nationalmannschaft, den Slogan „Menschenrechte für alle“ auf ihre Trikots zu drucken, sei eine politische Aussage für sich. „Das zeigt, dass Menschenleben gegenüber ökonomisch derart ertragreichen Events wie dieser Weltmeisterschaft zweitrangig sind“, sagt Büdenbender. Sie selbst wird die Weltmeisterschaft nicht schauen. „Und das fällt mir sehr schwer, ich habe sowohl die Männer als auch die Frauen immer mit sehr viel Begeisterung verfolgt“, sagt sie und verweist auf ein Statement des deutschen Comedians Oliver Kalkofe: „Ich bin unfassbar enttäuscht und weiß gar nicht, wie sehr ich die Fifa noch verachten soll“, sagte er in einem Interview und Carina Büdenbender stimmt zu: „Die ganze Wut gehört auf die Fifa gerichtet, da sie uns vor die moralische Entscheidung stellt, ob wir diese Spiele gucken oder nicht.“

In der Öffentlichkeit sind die Möglichkeiten in Lüdenscheid dazu ohnehin begrenzt. Kein Public Viewing im Rosengarten, auch das Brauhaus oder die Gaststätte Dahlmann fallen als Übertragungsorte weg. Im Extrablatt könnten je nach Wunsch der Gäste einige Spiele laufen, in der Regel jedoch ohne Ton und auch nicht unbedingt jedes Spiel. „Wir sind ein Café und keine Sport-Bar“, stellt ein Mitarbeiter klar.

In Graf’s Galerie wurden in der Vergangenheit WM-Spiele gezeigt, „aber diese Spiele zeigen wir nicht“, sagt der Betreiber Frank Hulla klipp und klar. Die Begründung des Wirts: „Weil’s Katar ist.“

WM im Kirchhahn Ab dem zweiten Vorrundenspieltag, also ab dem 27. November, werden die WM-Spiele der deutschen Mannschaft in Nannis Kirchhahn in der Butze (Wintergarten) auf einer Großbild-Leinwand gezeigt. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn. Gleichzeitig werde auch die Glühwein-Hütte im überdachten Biergarten geöffnet. Wer einen Sitztisch oder Stehtisch reservieren möchte, kann dies per E-Mail an info@nannis-kirchhahn.de oder unter Tel. 02351/ 66 70 958 tun.