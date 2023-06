Strafversetzt in die Insektenwerkstatt zwischen Käfer und Spinnen

Von: Jutta Rudewig

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel zeigt im Kulturhaus in Anlehnung an den gleichnamigen Roman von Gioconda Belli „Die Werkstatt der Schmetterlinge“. Protagonist ist der junge Rodolfo. Er ist ein „Gestalter aller Dinge“, er erschafft Pflanzen und Tiere.

Lüdenscheid - Seit einiger Zeit träumt Rodolfo in der Inszenierung von einem Wesen, das wie ein Vogel fliegen kann und so wunderschön ist wie eine Blume. Doch eine solche Erfindung ist verboten, denn Tiere und Pflanzen dürfen nicht vermischt werden.

Um Rodolfo von seiner Idee abzuhalten, versetzt ihn die Weise Alte in die Insektenwerkstatt zwischen Käfer und Spinnen. Doch Rodolfo träumt weiter, beginnt mit einer eigenen Kreation und zeigt sie der Weisen Alten. Die ist von der Schönheit des Tieres so erfasst, dass sie beginnt, die Natur mit anderen Augen zu sehen.

Das Bilderbuch „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ der nicaraguanischen Schriftstellerin Gioconda Belli und des Illustrators Wolf Erlbruch ist mittlerweile zu einem Klassiker geworden. Geeignet, so heißt es in der Einladung, sei die Geschichte für Kinder ab vier Jahren.

Ausgezeichnete Schriftstellerin

Gioconda Belli wurde in Nicaragua geboren. Ab 1970 beteiligte sie sich am Widerstand gegen die Somoza-Diktatur. In Deutschland wurde die Autorin 1988 mit ihrem Roman „Bewohnte Frau“ berühmt. Jahrzehntelang setzte sich Belli für die Rechte der Frauen und soziale Gerechtigkeit ein, dafür wurde ihr 2018 der Hermann-Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums verliehen.