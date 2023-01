Ziviler Ungehorsam im MK

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel zeigt in einer Inszenierung von Karin Eppler das Stück „Antigone © Beushausen

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel zeigt in einer Inszenierung von Karin Eppler am 31. Januar ab 19.30 Uhr im Theatersaal das Stück „Antigone“.

Lüdenscheid - Der Krieg um den Thron von Theben ist vorbei. Die beiden Brüder Polyneikes und Eteokles sind tot. Sie erschlugen sich gegenseitig. Zurück bleiben die Schwestern Antigone und Ismene. Der neue Herrscher über Theben wird ihr Onkel Kreon. Dieser verfügt, dass der rechtmäßige Thronerbe Eteokles ein Staatsbegräbnis erhält, Polyneikes’ Leichnam aber nicht bestattet werden darf. Antigone widersetzt sich diesem Gesetz. Die Todesstrafe für ihr Vergehen nimmt sie in Kauf.

Sophokles, einer der bedeutendsten Dichter der klassischen griechischen Antike, dramatisierte den unauflösbaren Konflikt zwischen dem Gesetz der Menschen und dem Gesetz der Götter, zwischen gesellschaftlicher Ordnung und zivilem Ungehorsam im Namen universeller Menschenrechte. Die neuere Fassung von Jean Anouilh basiert auf der gleichnamigen Tragödie Sophokles’ aus dem Jahre 442 v. Chr. Anouilh behält den Schauplatz Theben bei, verlegt die Handlung aber ins 20. Jahrhundert.



Eintrittskarten an der Theaterkasse

Für die Veranstaltung gibt es Karten zu Preisen von 13 bis 18,50 Euro plus Gebühr an der Theaterkasse des Kulturhauses und nach Vorrat noch an der Abendkasse. An der Abendkasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.