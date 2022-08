Wissing-Besuch: Bürgergespräch um 15.30 Uhr im Stadtwerke-Innenhof

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Kommt nach Lüdenscheid: Bundesminister Dr. Volker Wissing. © Bernd von Jutrczenka

Am Donnerstag, 11. August, kommt Dr. Volker Wissing nach Lüdenscheid. Der Zeitplan für den Besuch steht nun fest.

Lüdenscheid – Am Donnerstag besucht wie angekündigt Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP) Lüdenscheid.

Der Ablauf für den Besuchstag steht inzwischen detailliert fest: Vor Ort möchte sich der Minister zunächst in den Mittagsstunden ein Bild von den Arbeiten an der Talbrücke Rahmede machen und sich mit Akteuren aus der Region, Politikern sowie mit Bürgerinnen und Bürgern über die Auswirkungen der Sperrung der Autobahnbrücke austauschen.



Im Laufe des Tages nimmt Wissing teil an einem Spitzengespräch mit Vertretern aus Bundes- und Landespolitik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie an einem Wirtschaftsgespräch der Südwestfälischen Industrie- und Han- delskammer. Besonders wichtig ist dem Minister, mit den betroffenen Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Wissing-Besuch: Bürgergespräch um 15.30 Uhr im Stadtwerke-Innenhof

Dazu sind alle Interessierten ab 15.30 Uhr in den Innenhof der Stadtwerke an der Lennestraße 2 in Lüdenscheid eingeladen. Das Gespräch findet nun 90 Minuten später als geplant statt.

Auch Bürgerbeauftragte Sebastian Wagemeyer und der Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Stephan Krenz, stehen eine Stunde lang für Bürgergespräche zur Verfügung.