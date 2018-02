Wirtschaftsjunioren informieren sich über „Einkauf 4.0“

Lüdenscheid - Den Einkauf von Waren, Material und Werkzeug kosteneffizient gestalten möchten alle Unternehmen. Wie das im digitalen Zeitalter realisiert werden kann, war Thema des jüngsten Juniorenabends der Wirtschaftsjunioren und des Wirtschaftskreises Lüdenscheid. Unter dem Titel „Einkauf 4.0 und der Weg dahin“ referierte Juniorenmitglied Rafael Radziej im Wirtshaus Zum Schwejk.

Dabei machte er deutlich, dass die entscheidende Schnittstelle beim Einkäufer liegen müsse und nicht bei den Abteilungen, die den Bedarf anmelden. Je früher der Einkäufer in einen Prozess eingebunden sei, desto effektiver könne er am Markt agieren – so eine zentrale Botschaft des Vortrags. Eine gute Vorbereitung sei das A und O, um passgenaue Angebote einzuholen und zu vergleichen. Fakten schaffen durch die Sammlung von Daten stehe am Anfang eines effektiven Prozesses.

Hinzu käme der effiziente Einsatz digitaler Technologie, beispielsweise bei der Angebotsabwicklung. Radziej machte deutlich, wie der gemeinsame Zugriff von Lieferant und Einkäufer auf entsprechende Programme für einen direkten Austausch wesentlicher Daten sorge und aufwendige zusätzliche Kommunikation per E-Mail oder Telefon überflüssig mache. Eine regelmäßige Pflege der Daten sei dafür essenziell.

Eine detaillierte Dokumentation, wie bei zertifizierten Unternehmen üblich, könne zudem wichtige Informationen liefern. Radziejs Empfehlung lautete unter anderem, jedem eingekauften Werkzeug eine Kostenstelle zuzuordnen – so habe man auch mögliche Folgekosten im Blick und könne Erfahrungswerte sammeln, wie Angebote eines Lieferanten einzuschätzen sind. Nicht immer bleibe der günstigste Lieferant dies auch, wenn Folgekosten eingerechnet werden.