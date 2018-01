BGL wirbt um Grundschüler

Info-Tag

+ © Schmidt Neugier: Die Arbeit in den BGL-Fachräumenhier ein Kunstraum - stieß bei den Besuchern der Veranstaltung auf starkes Interesse. - © Schmidt

Lüdenscheid - Der Winter ist auch die Zeit der schulischen Weichenstellungen. Keine weiterführende Schule in der Stadt, die in diesen Tagen nicht per Info-Veranstaltung um die angehenden Fünftklässler wirbt. So war es am Samstag auch am Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid (BGL). Und der starke Andrang bewies: Die Beliebtheit einer gymnasialen Schullaufbahn mit dem Abitur als Krönung ist ungebrochen hoch.