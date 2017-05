Dr. Michael Piepenstock sucht händeringend Gelände, um VW-Standort zu erweitern

+ © Messy VW-Piepenstock an der Lutherstraße: Geschäftsführer Dr. Michael Piepenstock würde den Standort gern verlagern, doch bisher bietet sich keine geeignete Fläche. © Messy

Lüdenscheid - Aufmerksam verfolgte Dr. Michael Piepenstock am Mittwoch die Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt, in der es unter anderem um das Thema Gewerbeflächen ging. „Wir können an unserem Standort an der Lutherstraße nicht mehr wachsen. Wir sind hier gefangen“, sagt er im LN-Gespräch.