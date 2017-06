„Wir möchten uns vorstellen“

Lüdenscheid Flächenmäßig kleiner, produktionstechnisch optimal – das Unternehmen Biegeform Dittmann hat an der Lösenbacher Landstraße 138 einen idealen Standort gefunden. Damit bieten sich gleich zwei Gründe für ein Sommerfest am kommenden Freitag an: der Umzug und das 40-jährige Bestehen des Betriebs.

38 Jahre hatte die Firma ihren Sitz in Hohenlimburg. „Aber die Bedingungen entsprachen überhaupt nicht mehr den Erfordernissen eines Unternehmens“, erklärt Firmenchef Ralf Leitgeb. In dem alten Bau waren die Beschäftigen über mehrere Etagen und in kleinen Räumen verteilt. Der Höhenversatz von eineinhalb Metern zum Vertrieb ließ sich nur durch eine Hebebühne ausgleichen. „Das war nicht mehr tragbar.“ Ein Glücksfall führte in die Lösenbach. Der Vorbesitzer war umgezogen, eine Werbetafel am Straßenrand pries die Immobilie zum Verkauf an. „Die habe ich zufällig beim Vorbeifahren gesehen.“ Nach wenigen Anrufen und ein paar Besichtigungen war die Sache unter Dach und Fach. Die bereits ausgewählte Fläche in einem interkommunalen Gewerbegebiet in Schalksmühle konnte zu den Akten gelegt werden. „Das Prozedere war extrem zeitaufwendig.“

Stanz- und Drahtbiegeteile, hybride Baugruppen für Kunststoffe, Aluminium, Metall und Zinkdruckguss werden mit modernsten Maschinen hergestellt, eine eigene Konstruktion samt Werkzeugbau vervollständigen das Leistungsspektrum. Die Produktpalette der Firma Dittmann findet sich in vielen Bereichen wieder: Die Hersteller von Windkraft-, Solar- und Heizungsanlagen, Fahrzeugen und weißer Ware zählen zu den Abnehmer. „Wir sind glücklicherweise nicht spezifiziert“, erklärt Ralf Leitgeb, der 30 Mitarbeiter beschäftigt und selbst schon 18 Jahre in dem Unternehmen tätig ist. „Früher war es wesentlich einfacher“, blickt er etwas wehmütig zurück.

„Aber heute ist es an der Zeit, dass wir uns der Öffentlichkeit vorstellen und das Unternehmen in der Stadt bekannt machen“, findet der Firmenchef. Am kommenden Freitag, 23. Juni, öffnet der Betrieb an der Lösenbacher Landstraße 138 die Tore für Familienangehörige, Kunden, Verwaltung, Verbände und natürlich Gäste. Angeboten werden zwischen 14 und 20 Uhr Firmenführungen, Livemusik der Band iJazz, Essen und Getränke, eine entspannte Cocktaillounge und eine Tombola für einen guten Zweck. „Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter.“ Ein Plan B liegt bereits in der Schublade. Bei schlechtem Wetter wird die Feier ins Gebäude verlegt. Parkmöglichkeiten gibt es bei der Firma Bücher, Lösenbacher Landstraße 152.