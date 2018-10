Verein "Wir hier" lädt zur Lesung in den Stock ein

Fluchtgeschichten

+ © Görlitzer Gerd Krebs, Ulrike Tütemann, Susanne Hattwig, Bellis Klee-Rosenthal, Tlako Mokgadi und Matthias Wagner (von links) lesen „Geschichten vom Gehen und Ankommen. © Görlitzer

Lüdenscheid - „Heimat?! Geschichten und Lieder von Gehen und Ankommen“: Unter diesem Titel steht die inzwischen dritte Lesung, zu der „Wir hier! Verein für kulturelle Vielfalt in Südwestfalen“ einlädt. Am Donnerstag, 8. November, ab 19 Uhr präsentieren sechs Vorleser in der Alten Druckerei im Stock Auszüge aus Werken, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Flucht befassen. Musikalisch begleitet wird der Abend von Singer/Songwriter Binyo aus Halver.