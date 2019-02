Winterschäden schlimm wie nie: STL flickt im Akkord

Mit Erfolg: Täglich sind die Mitarbeiter mit dem Wagen im ganzen Stadtgebiet unterwegs, um die Schäden aus dem Winter zu beseitigen. Viele Straßen sind bereits ausgebessert, weitere stehen an.

Seitdem das Wetter milder ist, füllen die STL-Mitarbeiter die großen und kleineren, aber teils tiefen Löcher nach und nach mit Heißasphalt auf. „Der ist haltbarer als der Kalte“, sagt Fritz. Abgeholt wird er im Asphaltwerk Hagen und dann im STL-Fahrzeug warmgehalten.

+ Neun Kopfsteinpflaster fehlten an drei Stellen auf der Taganrogstraße, wie ein Anwohner meldete. Inzwischen war der STL aber vor Ort. © Thomas Korte

Aber die Arbeit dauert: „Wir verarbeiten gut zwei Tonnen Asphalt am Tag“, sagt Fritz. „Und fahren in der Tat von Schlagloch zu Schlagloch.“ Wegen des Heißasphalts werde darauf geachtet, möglichst in nahegelegenen Gebieten an einem Tag tätig zu werden, vor allem werden die Meldungen aber priorisiert, erklärt Fritz.