Wintereinbruch trifft Lüdenscheid mit aller Macht

Verkehrsunfälle und Verspätungen

Autofahrer mussten am Donnerstagmorgen im Straßenverkehr besonders umsichtig sein.

Der erste Wintereinbruch des Jahres kam am Donnerstagmorgen mit aller Macht – und sorgte erwartungsgemäß für Verzögerungen im Berufsverkehr. Auch die Kunden in Bus und Bahn mussten allerlei Einschränkungen hinnehmen.

Lüdenscheid - Doch bis mittags hatte sich die Lage trotz wiederholter Schneefälle einigermaßen entspannt. Die Polizei spricht von einem „vergleichsweise ruhigen Vormittag“. In Lüdenscheid kam es bis 12.30 Uhr zu elf Verkehrsunfällen. Lediglich ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Um kurz vor 7 Uhr startete die komplette Flotte des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL) mit rund 100 Fahrzeugen zum Räum- und Streueinsatz, teilt STL-Werkleiter Andreas Fritz mit. Die Umleitungsstrecken der A45 durchs Stadtgebiet waren schon in der Nacht vorsorglich „gepökelt“ worden. Gegen Mittag, als erneut Schneeschauer vom Himmel kamen, war die nächste Schicht auf den Straßen unterwegs.

Linien eingeschränkt

Die MVG meldete am Morgen Verspätungen und Ausfälle auf mehreren Linien. Der Stadtbus der Linie 40 verkehrte nicht mehr auf der steilen Bayernstraße. Die Fahrten zwischen Kulturhaus und Schlittenbacher Straße fielen aus. Die Busse der Linie 42 steuerten Gevelndorf nicht mehr an, sondern stoppten an der Haltestelle McDonald’s. Auch die Südstraße (Linie 46) oder die Strecke vom Oeneking nach Pöppelsheim blieben zeitweise „busfrei“, die 48 fuhr nur noch im 60-Minuten-Takt. Die MVG-Linie 47 stand komplett still.

Auch auf der Schiene bewegte sich mehrere Stunden lang nichts. Die Bahn sperrte die kürzlich wiedereröffnete Strecke der Regionalbahn 25 zwischen Brügge und Kierspe, weil am frühen Morgen ein Baum unter der Schneelast aufs Gleis gekippt war.



Wegen eines witterungsbedingten Unfalls auf der Straße am Kamp in Brügge rückte nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Jörg Weber gegen 7.30 Uhr der Rettungsdienst aus. Außerdem wurden die Retter zu einem Einsatzort an der Talstraße gerufen. In Höhe der Aral-Station hatte sich um 9.40 Uhr eine Kollision ereignet, nach der ein Lüdenscheider über Schmerzen klagte und ambulant medizinisch versorgt werden musste.



35 000 Euro Schaden

Insgesamt rückten Streifenwagen der Polizei in der Zeit zwischen Mitternacht und 12.30 Uhr zu elf Verkehrsunfällen im gesamten Stadtgebiet aus. Die Sachschäden summieren sich auf rund 35 000 Euro. In keinem einzigen Fall erwischten die Polizisten bei der Unfallaufnahme Autofahrer, die mit Sommerreifen unterwegs waren, wie Polizeisprecher Lorenz Schlotmann erklärt. Bei der Witterung keine Winterreifen am Auto zu haben, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld bestraft werden.

Beim STL stellen sich die Winterdienstkräfte auf weitere Schneefälle ein. Wie Werkleiter Andreas Fritz sagt, sei mit neuen Niederschlägen und gefrierender Nässe auf den Fahrbahnen zu rechnen. Der STL habt laut Fritz einen besonderen „Wetterfrosch“: Er nutzt Prognosen, die speziell für Winterdienste in Kommunen erstellt werden.