Windpark in Lüdenscheid und Kierspe: Naturschützer „entsetzt und überrumpelt“

Der geplante Windpark am Kälberberg stößt auf Kritik: Lokale Naturschützer halten den Standort für ungeeignet, auch wenn sie keinesfalls pauschal gegen erneuerbare Energien seien.

Lüdenscheid – Gegen die geplanten drei Windräder auf dem Kälberberg regt sich Widerstand. Das zeigte sich am Dienstag bei einem Info-Treffen von Anwohnern und heimischen Umweltschützern am Naturschutzgebiet Stilleking. Der Tenor der Runde: Keinesfalls sei man grundätzlich gegen erneuerbare Energien, der Kälberberg sei aber für einen Windpark gänzlich ungeeignet.

In der Umweltverträglichkeitprüfung wurden auch die „Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild“ untersucht. Dazu wurden auf © von verschiedenen Standpunkten

Weil er seltene Vogelarten gefährde und eine einmalige Landschaft zu zerstören drohe. Bernd Bunge, Vorsitzender des Fördervereins Naturschutz Märkischer Kreis, fasste es so zusammen: „Das ist der schlechteste aller denkbaren Standorte für Windräder.“

Zur Einordnung: Der Energieversorger Mark-E, Tochter des Energie-Unternehmens Enervie, will auf dem Kälberberg unweit des Homertturms drei Windräder errichten. Zwei der Anlagen sollen auf der Lüdenscheider Seite stehen, eine auf Kiersper Kommunalgebiet. Mit einer Höhe von 229 Metern wären die modernen Windmühlen jeweils fast dreimal so groß wie das Lüdenscheider Windrad am Leisberg nahe Vogelberg und Gevelndorf.

Der Kälberberg selbst ist als Landschaftsschutzgebiet eingestuft und flankiert von den statushöheren Naturschutzgebieten Stilleking und Fernhagen / Jubach. Nach Infomationen von come-on.de gehört die Fläche, auf die die Windräder sollen, den Neuenhofer Schlossherren, die das Areal an Mark-E verpachten wollen. Die obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung hat dem Projekt erhebliche, aber noch hinnehmbare Auswirkungen auf Natur und Umwelt bescheinigt.

Windpark in Lüdenscheid und Kierspe: Naturschützer sehen den Fall gravierender

Die Kritiker, die sich nun formiert haben, sehen den Fall gravierender. Zwar erkennen auch sie den Nutzen der Windräder an – die jährliche Einsparung von etlichen Tausend Tonnen Schadstoffen. Allerdings gibt es laut Enno Günnigmann von der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Lüdenscheid (NwV) ein – schon etwas älteres – Gutachten eines heimischen Vogelkundlers zu besagtem Gebiet.

Sind skeptisch gegenüber den geplanten Windrädern auf dem Kälberberg: Bernd Bunge vom Förderverein Naturschutz MK, Anwohnerin Christiane Sieper-Meyer, die Lüdenscheider Umweltschützerin Ulrike Rohlmann, Anwohnerin Vera von Ameln, Enno Günnigmann von der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Lüdenscheid und Mediziner Dr. Markus Leyh (von links), hier bei einem Ortstermin am Naturschutzgebiet Stilleking. © Schmidt

Danach seien dort neben dem scheuen Schwarzstorch und dem Rotmilan etwa auch der Baumfalke und der Wespenbussard unterwegs – geschützte Vögel, für die die Windräder Lebensgefahr und Revierverlust bedeuten könnten. Ob diese Erkenntnisse angemessen in besagte Umweltverträglichkeitsprüfung eingeflossen sind, sei unklar. Wenn nicht, so Bernd Bunge, „wäre die Prüfung fehlerhaft“.

Kritik gab es auch an der Kommunikation des Projekts durch die Behörden. Anwohnerin Christiane Sieper-Meyer: „Da hat man ja überhaupt nichts von gehört. Und dann ging alles plötzlich alles ganz schnell. Ich bin entsetzt und fühle mich überrumpelt.“ Ebenso wie Anwohnerin Vera von Ameln glaubt sie, dass ein in der Region „einmaliges, zusammenhängendes Naturgebiet“ zerschnitten wird: „Das ist doch die unberührteste Fläche, die wir haben.“

Windpark in Lüdenscheid und Kierspe: Gesundheitliche Bedenken

Und der Mediziner Dr. Markus Leyh, am Dienstag ebenfalls in der Runde präsent, fürchtet, dass durch Witterung und Abrieb gelöste Teile der Kunststoff-Rotoren der Windräder das nahe Trinkwasserschutzgebiet an der Jubachtalsperre belasten werden: „Und keiner weiß ja genau, wie dieses Mikroplastik langfristig im menschlichen Körper wirkt.“

Angesichts der vorgetragenen Argumente forderte die Lüdenscheider Umweltschützerin Ulrike Rohlmann, andere Standorte für die Windräder zu prüfen, etwa „entlang der Autobahn“. Gleichzeitig solle in der Bergstadt dringend die Photovoltaik gefördert werden: „Da ist trotz anderslautender Ankündigung bisher nämlich rein nichts passiert.“

Zwecks Öffentlichkeitsbeteiligung an dem Projekt sind die Pläne für den Windpark auf dem Kälberberg bis zu 28. August bei der Stadt Lüdenscheid, bei der Stadt Kierspe und beim Märkischen Kreis ausgelegt. Bernd Bunge: „Da sollte man hingehen und dann seine Einwände vorbringen.“