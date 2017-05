Windkraftanlage übergeben

Probebetrieb absolviert, Alltag beginnt

+ © Kornau Dr. Klaus Weimer (Geschäftsführer Stadtwerke Iserlohn), Christof Strebe (Enercon) und Erik Höhne (Vorstandssprecher Mark E) bei der Schlüsselübergabe der Windkraftanlage. © Kornau

Lüdenscheid - Grüne Krawatte um den Hals, ein Pfeifen im Ohr und ein zufriedenes Lächeln im Gesicht – eine Reihe von Projektbeteiligten verfolgte am Freitag die offizielle Übergabe der Windkraftanlage an der Versetalsperre an die Betreibergesellschaft. Dabei wechselte auch ein kleiner Schlüssel für die 195 Meter hohe Anlage den Besitzer: von Enercon-Vertreter Christof Strebe zu Erik Höhne, Technischer Vorstand Mark-E und Dr. Klaus Weimer, Geschäftsführer der Stadtwerke Iserlohn. Ein Drohnenfilm von Carsten Engel, der kurzfristig auf die Mark-E-Seite kommt, zeigt die mehrmonatige Bauphase von August bis Ende März im Zeitraffer.