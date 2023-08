Noch ein Windrad für Lüdenscheid gefordert

Windkraft-Gewinne gehen nach Iserlohn – das soll sich ändern

Von: Thomas Machatzke

Die Windkraftanlage Versetalsperre produzierte 2019 fast 9,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom. © Mark-E Aktiengesellschaft / Cars /Engel

Grüner Strom aus Windkraft? Das ist in Lüdenscheid bislang Sache der Stadtwerke Iserlohn. Zusammen mit dem Energieversorger Mark-E betreiben die Stadtwerke aus dem Nordkreis seit dem Jahr 2017 das bislang einzige Großwindrad auf Lüdenscheider Stadtgebiet.

Lüdenscheid – Das wollen die Lüdenscheider Linken und ÖDP ändern und beantragen für die nächste Ratssitzung die Gründung einer Lüdenscheider Betreibergesellschaft, die in der Bergstadt eine neue Windkraftanlage bauen und betreiben soll – sozusagen grüne Energie von Lüdenscheidern für Lüdenscheider.



Was viele Lüdenscheider nicht wissen: Die alles überragende Windenergieanlage an der Versetalsperre ist fest in Iserlohner Hand. 2016 gründeten die Stadtwerke Iserlohn mit der Mark-E die „Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG“, wobei die Stadtwerke Iserlohn 70 Prozent der Gesellschaftsanteile halten, die Mark-E 30 Prozent. 2017 wurde schließlich bei einem Investment von 5 Millionen Euro die Anlage Enercon E115 an der Talsperre in Betrieb genommen, die sich seitdem beständig im Wind dreht – und den Gesellschaftern satte Gewinne beschert, wie ein Blick in die Geschäftszahlen der Betreibergesellschaft zeigt. In den Jahren 2017 bis 2021 warf das 193 Meter hohe Windrad allein einen Reingewinn in Höhe von 750 000 Euro ab, der an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor.



Im Gesellschaftsvertrag wurde auch die Aufteilung der Aufgaben geregelt. Mark-E sorgte demnach für die schlüsselfertige Errichtung der Anlage und kümmert sich auch um die technische Betriebsführung sowie die Direktvermarktung des erzeugten Ökostroms. Die Stadtwerke Iserlohn verantworten die kaufmännische Betriebsführung. Dafür erhalten die Gesellschafter jedes Jahr insgesamt 31 000 Euro. Zusätzlich wird an den Eigentümer der Fläche jährlich eine Pacht von mindestens 38 000 Euro gezahlt. Dennoch ist der Bau der Windkraftanlage an der Versetalsperre für die Betreiber ein gutes Geschäft. Denn: Jede eingespeiste Kilowattstunde wird in den ersten 20 Betriebsjahren – wie gesetzlich garantiert – mit 8,29 Cent vergütet. 2020 wurden erstmals mehr als 10 Millionen Kilowattstunden eingespeist.



Noch ein Windrad für Lüdenscheid gefordert

Nun geht es den Linken traditionell nie um finanziellen Gewinn – auch nicht in Lüdenscheid – , wohl aber um einen ökologischen Mehrwert. Daher verweisen die Antragsteller Jupp Filippek und Otto Ersching (beide Linke) und Claudius Bartsch (ÖDP) auch auf den nicht unwesentlichen Beitrag solcher Windkraftanlagen zur CO2 -Einsparung auf lokaler Ebene. Laut Antrag soll die Stadt Lüdenscheid in Verbindung mit den Stadtwerken Lüdenscheid und Mark-E ein gemeinsames Projekt für eine Windenergieanlage auf Lüdenscheider Stadtgebiet initiieren.



„Die Stadt Lüdenscheid ist an der direkten Projektentwicklung beteiligt“, heißt es im Antrag weiter. „Die zu gründende Betreibergesellschaft soll möglichst eine eingetragene Genossenschaft (eG) oder eine GmbH und Co. KG sein. Die zu gründende Betreibergesellschaft entspricht zielführend der ‚Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG’.“ Der wesentliche Unterschied zur „Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG“ sei indes die Beteiligung von Lüdenscheider Bürgerinnen und Bürgern. Hinsichtlich der Bürgerbeteiligung sollen nach Wunsch von ÖDP und Linken lokale Akteure angesprochen werden, zum Beispiel die „Bürger-Energie Lüdenscheid eG“, die bereits Solaranlagen betreibt.



Windkraftanlagen auf dem „Kälberberg“ in Genehmigungsphase

In der Begründung des Antrags verweisen sie auf den weltweiten „Klimakollaps“, der auf allen Ebenen und an allen Ort sofortige Anstrengungen zur drastischen Reduzierung von Treibhausgasemissionen erfordere. „Klimaneutralität wird wesentlich über derartige Reduzierung erreicht“, heißt es im Antrag. „Als einer der drei Hauptverursacher gilt die Erzeugung von Strom. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es außerordentlich bedeutsam, die Menschen mitzunehmen, sie zu beteiligen, zum Beispiel in einer eingetragenen Genossenschaft.“



Das Land NRW spreche sich entschieden für den Ausbau der Windenergie wie vorliegend beantragt aus. Gemäß Flächennutzungsplan der Stadt Lüdenscheid seien keine „Vorrangzonen“ für den Ausbau von Windenergieanlagen auf dem Stadtgebiet von Lüdenscheid ausgewiesen. Gemäß Baugesetzbuch, §35, gelte jedoch für Kommunen, die keine Vorrangzonen haben, die sogenannte „Privilegierung im Außenbereich“. Danach können Windenergieanlagen im Außenbereich einer Kommune errichtet werden.



Wie berichtet, befinden sich derzeit drei Windkraftanlagen auf dem „Kälberberg“ in der Genehmigungsphase – zwei auf Lüdenscheider Stadtgebiet und eins in Kierspe. Eine Bürgerbeteiligung in Kierspe, so ein Sprecher der Mark-E, werde definitiv angestrebt. Das gelte auch für Lüdenscheid, sagte der Sprecher am Montag auf Anfrage unserer Zeitung.