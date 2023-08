Windenergie mit Bürgerbeteiligung in Lüdenscheid: Das sind die Pläne

Von: Thomas Machatzke

Das Thema Windkraft beschäftigt die Lüdenscheider Politik. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Im Rat der Stadt Lüdenscheid ging es in dieser Woche auch um Windenergie. Die soll nun in einem Fachausschuss weiter diskutiert werden.

Lüdenscheid – Windenergie für Lüdenscheid mit einer Lüdenscheider Betreibergesellschaft, die in der Bergstadt eine neue Windkraftanlage bauen und betreiben soll: Das hatten sich ÖDP-Ratsherr Claudius Bartsch und die Linke-Fraktion in einem Antrag an den Rat der Stadt gewünscht.

Sie hatten auf den nicht unwesentlichen Beitrag solcher Windkraftanlagen zur CO2-Einsparung auf lokaler Ebene verwiesen. Laut Antrag sollte die Stadt in Verbindung mit den Stadtwerken Lüdenscheid und Mark-E ein gemeinsames Projekt für eine Windenergieanlage auf dem Stadtgebiet initiieren.



Zustimmung gab’s für diesen Antrag inhaltlich wohl, allerdings, darauf verwies der Vorsitzende der SPD-Fraktion Jens Voß, sei der Antrag wie gestellt schwierig in der Umsetzung, denn die Linke hatte sich gewünscht, dass die Verwaltung der Stadt die Stadtwerke zur Gründung beauftragen solle. Das, so Voß, sei formal nicht umsetzbar.



Voß schlug stattdessen vor, den Antrag inhaltlich mitzunehmen in die übernächste Sitzung des Klima- und Umweltausschusses der Stadt, um dann dort gemeinsam eine gute Lösung auf den Weg zu bringen. Die Linke-Fraktion zog daraufhin den gestellten Antrag zurück und zeigte sich zufrieden, „dass nun über dieses Thema offiziell gesprochen“ werde.



Bürgermeister Sebastian Wagemeyer merkte süffisant an, dass dazu indes kein Antrag nötig gewesen wäre. „Miteinander reden können wir auch so“, stellte der Bürgermeister in Richtung der Antragsteller fest.