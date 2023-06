Wind, Regen und kühle Temperaturen: Italienische Nacht auf dem Sternplatz wird verschoben

Von: Leon Malte Cilsik

Am Samstag sollte die italienische Nacht ihre Premiere auf dem Sternplatz feiern. Daraus wird nun wetterbedingt nichts, doch gibt es bereits einen möglichen Ersatztermin.

Lüdenscheid – Eigentlich sollte sich der Sternplatz am Samstag in eine italienische Plaza verwandeln und damit italienisches Flair in Lüdenscheid einkehren. Doch daraus wird vorerst nichts, die italienische Nacht, welche an diesem Tag erstmals an neuem Standort stattfinden sollte, wird wetterbedingt verschoben.

„Aktuell lautet die Wettervorhersage Regen, Wind und relativ kühle Temperaturen. Das wäre einer italienischen Nacht nicht angemessen“, sagt Organisator Nicolas Leitgeb von „Sound of Centuries“. Schweren Herzens habe man daher am Mittwochnachmittag die Entscheidung gefällt, die Veranstaltung zu verschieben.



Im vergangenen Jahr fand die italienische Nacht erstmals an zwei Tagen statt. © Jakob Salzmann

„Wir peilen derzeit den 12. August als Alternative an, der Sternplatz ist an diesem Tag zumindest noch nicht belegt“, sagt Leitgeb. Das Programm solle dabei weitgehend Bestand haben, so sei beispielsweise weiterhin eine Kooperation mit Eichelhardts Weinkontor und ein generell deutlich umfangreicheres kulinarisches Angebot als in der Vergangenheit geplant.

Italienische Nacht auf dem Sternplatz wird verschoben: Programm soll beibehalten werden

Ursprünglich sollte es am Samstag etwa einen Pastastand mit frisch zubereiteter Pasta aus dem Parmesanlaib, einen Cocktail- und Aperitifstand mit italienischen Cocktails und Longdrinks, einen Pizzastand mit neapolitanischer Pizza, italienische Antipasti und einen Bierwagen mit original italienischem Bier vom Fass geben.

Noch stünden allerdings Gespräche mit einigen dieser Akteure – darunter auch die für den Abend eingeplanten Musiker – aus, sodass sich Leitgeb derzeit weder auf den 12. August noch auf das exakte Programm festlegen möchte.

Italienische Nacht auf dem Sternplatz wird verschoben: Aftershowparty ebenfalls verlegt

Auch die Aftershowparty, welche sich in diesem Jahr an die Live-Auftritte auf dem Sternplatz anschließen und erstmals im Stock stattfinden sollte, wird laut Nicolas Leitgeb auf den Alternativtermin verschoben.

Bereits im vergangenen Jahr feierte die italienische Nacht eine Premiere – erstmals fand die Veranstaltung an zwei Tagen statt.