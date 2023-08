VHS vernetzt lokale Themen und Stärken: Zwischen Grusel, Gesundheit und Zukunftsgestaltung

Von: Susanne Kornau

Alles bereit: Das VHS-Team um Leiter Michael Tschöke hat in den einzelnen Bereichen wieder Neues und Bewährtes gekonnt gemischt. © kornau

Manches passt in einen Crash-Kurs, anderes erfordert Monate oder gar Jahre. Aber was gemeinsam wachsen will in einem bunten Garten voller Möglichkeiten, stellt nun einmal unterschiedliche Anforderungen an Standort und Bedingungen.

Lüdenscheid – Auch im 2. Halbjahr 2023 versucht die Volkshochschule wieder, in ihrem Programm auf unterschiedliche Voraussetzungen einzugehen, die jeder mitbringt. Zum gemeinsamen Wachsen gehöre auch, das betont VHS-Leiter Michael Tschöke im Vorwort, dass man sich Anregungen und Wünsche von außen erhoffe. Denn: „Wir machen hier nicht unser, sondern wir machen Ihr Programm. Gestalten Sie es also gerne mit.“ Denn der zweite Anspruch, den die VHS formuliert – „Zukunft gestalten“ – , gelinge nur gemeinsam.

Deshalb öffnet sich die VHS im Herbstsemester deutlich, kooperiert stärker mit vielen Anbietern in der Stadt, kann neue Lernorte erschließen, Verbindungen knüpfen. „Wir sind auf dem Stadtfest präsent, machen hin und wieder gemeinsame Sache mit dem Kulturhaus“, sagt Tschöke. Vorträge, Exkursionen (etwa in die Welt eines „Organic Tiny House“ der Marke Gelzhäuser), ein kostenloser Wildkräuterrundgang auf dem Hof Woeste oder auch ein Blick hinter die Kulissen des STL – etwas lernen kann man immer auch von guten Beispielen vor Ort. Miss Marple, der Dienstag-Abend-Club – eine Lesung, gemeinsam mit der Stadtbücherei –, gehört ebenso dazu wie Denkanstöße durch die Initiative „Gesund im Quartier: Ist Kooperation lernbar?“. Lüdenscheid, so die Botschaft, könne man nur gemeinsam liebens- und lebenswert machen. Das schließt ein bisschen Grusel nicht aus: Ein Escape Room Evening unter dem Motto „Escape the Haunted VHS“ verspricht ein Halloween-Erlebnis der ganz besonderen Art.

Smartphone-Foto-Contest: „Lüdenscheid lebt“

Medienkompetenz, Bewerbungsgespräche, Computer-Treff für Ältere – es ist eine bunte Mischung, man liest sich beim Durchblättern schnell fest, sieht sich schon an der Töpferscheibe oder beim Anrühren von Naturkosmetik, denn: „Weihnachten steht auch bald vor der Tür.“ Als Aktion für junge Leute, im Zusammenspiel mit Friedas, wird es einen Smartphone-Foto-Contest unter dem Titel „Lüdenscheid lebt“ geben. Nähere Infos gibt’s ab 9. August.

In den jeweiligen Fachgebieten Mensch/Gesellschaft (Michael Tschöke), Deutsch- und Integrationskurse (Monika Wischinski, Fremdsprachen (Silvia Becker) und Gesund leben /Kultur/Kreativität/Schulabschlüsse (Anita Martin) sieht man sich am Puls der Zeit, reagiert auf Nachfragen, Veränderungen, Trends. Beispiel Fremdsprachen: Hier ist Persisch (Farsi) neu im Programm, auf Wunsch originell ergänzt durch einen Kochkurs mit der Kursleiterin. Portugiesisch ist ebenfalls neu im Fremdsprachenangebot; dringend gesucht wird noch jemand, der Niederländisch unterrichten möchte. Denn auch das gehört dazu: Immer wieder gute Kursleitungen zu finden, die ihr Fachgebiet, ihre besonderen Fähigkeiten, gerne weitervermitteln.

„Die Leute wollen in Präsenz teilnehmen“, auch die Nach-Corona-Erfahrung machen Michael Tschöke und sein Team. Online-Kurse gebe es weiterhin, aber die Gemeinschaft sei vielen wichtig. Dazu passt, dass man für manche Kurse gerne den Außenbereich nutzen möchte, nachdem Mobiliar angeschafft werden konnte. „Das gehört dazu“, findet Tschöke.

So wie gute Sprachkenntnisse zum Leben in Deutschland: „Zu 90 Prozent sind unsere Integrationskurse mit Ukrainern besetzt“, weiß die stellvertretende Fachbereichsleiterin Monika Wischinski. Wer sich beruflich integrieren wolle, müsse dranbleiben. Zum Herbst hin bleibt man dicht dran an der Kultur: Bei der Nacht der Kultur am 21. Oktober wird die VHS in entspannter Atmosphäre unter anderem den eigenen Förderverein vorstellen – eine Art Trommelworkshop in eigener Sache.