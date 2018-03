„Willkommen in der Gurkentruppe“

Jörg Ahlbrecht bei Gemeindetagen unter dem Wort

+ © Görlitzer Pfarrer Sebastian Schultz (links) fragte den Referenten Jörg Ahlbrecht, in welcher Zeit er am liebsten Christ gewesen wäre. © Görlitzer

Lüdenscheid - „Alles auf Anfang“ – das ist das Motto der diesjährigen Gemeindetage unter dem Wort. Und auch wenn Jörg Ahlbrecht, Referent am Freitagabend in der Christuskirche, in keiner anderen Zeit als der heutigen leben möchte, ging er in seiner Predigt darauf ein, warum die Kirche in ihren Anfängen so eine Faszination auf Menschen ausübte. Dies könne möglicherweise Vorbild für heutige Gemeinden sein.