Kulturhaus wird zum Narrenhaus - und das nicht immer politisch korrekt

Von: Jutta Rudewig

Das Theater Thespiskarren zeigt im Kulturhaus „Willkommen bei den Hartmanns“. © Bernd Boehner

Angelika Hartmann ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Was liegt da näher, als einen afrikanischen Asylbewerber bei sich zuhause aufzunehmen?

Lüdenscheid - Nach dem Film von Simon Verhoeven zeigt das Tourneetheater Thespiskarren am 20. April im Kulturhaus „Willkommen bei den Hartmanns“. Darin plant die sozial engagierte und bereits pensionierte Lehrerin Angelika Hartmann, den afrikanischen Asylbewerber Diallo bei sich zu Hause aufzunehmen.

Gezeigt wird die Bühnenfassung unter der Regie von Michael Bleiziffer, auf der Bühne stehen Antje Lewald, Steffen Gräbner, Derek Nowak/Quatis Tarkington, Peter Clös, Marc-Andree Bartelt, Caroline Klütsch, Juliane Ledwoch sowie Felix Hoefner/Simon Awiszio.

Das Stück feiert im Lüdenscheider Kulturhaus seine Premiere. Angelika Hartmann plant, den afrikanischen Asylbewerber Diallo bei sich zu Hause aufzunehmen. Das stößt bei ihrem Ehemann Richard, Oberarzt in der späten Midlife-Crisis, und den Kindern Philipp und Sophie auf wenig Begeisterung.

Spannungen, Einmischung und Fremdenhass

Philipp hat gerade selbst mit seiner Scheidung zu kämpfen und ist samt Sohn bei seinen Eltern eingezogen. Tochter Sophie, Dauer-Studentin, hat auch ihre eigenen Probleme. Trotz all dieser Konflikte entscheidet sich die Familie dennoch für die Aufnahme des Flüchtlings, und so zieht Diallo in das schöne Haus der gutsituierten Hartmanns ein.

Das Zusammenleben könnte ganz harmonisch werden, wenn da nicht die zahlreichen innerfamiliären Spannungen, die Einmischung durchgeknallter Alt-68er sowie verrückte Fremdenhasser aus der Nachbarschaft wären, die Chaos, Missverständnisse und spektakuläre Begegnungen mit der Polizei nach sich ziehen. So wird die Refugee-Welcome-Villa der Hartmanns zum Narrenhaus - ein Stück Gesellschaftssatire und nicht immer politisch korrekt.

Karten kosten zwischen 13 und 18,50 Euro plus Gebühr an der Theaterkasse.