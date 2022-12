Willi & Söhne: Mehr als 25000 Euro Spenden für Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Der Verein Willi & Söhne hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gutes zu tun für Lüdenscheid und Akzente zu setzen in der Stadt. Im Rahmen dieses Ansatzes spendet der Verein aus den Erlösen seiner Veranstaltungen regelmäßig für gemeinnützige Vereine oder den guten Zweck.

Lüdenscheid - Im Jahr 2022 ist dabei bisher insgesamt eine Spendensumme von mehr als 25 000 Euro zusammengekommen.

„Aber wir haben in diesem Jahr ein neues Verfahren abgesprochen: Jeder Willi hat in diesem Dezember selbst entschieden, welche gemeinnützige Initiative ihm besonders am Herzen liegt“, erklärt Björn Jaeger, der sich beim Verein um die Finanzen kümmert. „Entsprechend wurde sein Anteil am zuvor definierten Spendenvolumen gespendet. Einige Mitglieder haben ihren Spendenzweck noch nicht festgelegt oder stimmen ihn noch ab. Entsprechend wird sich der Betrag noch erhöhen.“



Jaeger, der die Spenden des Vereins ganz bewusst transparent machen möchte für die Öffentlichkeit, geht davon aus, dass so am Ende eine Gesamtspendensumme von mehr als 30 000 Euro erreicht werden wird. „Zusätzlich zu den Mitgliedern haben vier Unterstützer jeweils explizite Spendenwünsche geäußert, die wir mit 2000 Euro umgesetzt haben“, sagt Björn Jaeger.



Die Einzelspenden

Ganz konkret wurden folgende Vereine und Institutionen bei den Spenden vom Verein Willi & Söhne im Jahr 2022 bedacht: CVJM Lüdenscheid-West Stiftung Audrey’s (1000 Euro), Die Arche Lüdenscheid (1000 Euro), DKSB Ortsverband Lüdenscheid (1000 Euro), Förderverein der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Lüdenscheid (1000 Euro), Förderverein Miki des Märkischen Kinderschutz-Zentrums (1500 Euro), Glücksbringer e.V. (2500 Euro + und 624 Euro Einnahmen aus dem Suppenverkauf), Hardcore Help Foundation (5500 Euro), Johannes-Busch-Wohnverbund Lüdenscheid/Kulturarbeit Thomas Wewers (1000 Euro), Lebenshilfe Lüdenscheid Märkischer Kreis (500 Euro), Lüdenscheider Tafel (500 Euro), Rot-Weiß Lüdenscheid (1000 Euro), Sauerländer Jungs (2000 Euro), Caritas (5000 Euro), Sentiris gGmbH (1000 Euro).