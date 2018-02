Lüdenscheider SPD will GroKo-Vereinbarungen in Ruhe prüfen

Einigung in Berlin: Koalitionsvertrag der GroKo steht

Lüdenscheid - Die Spitzen von SPD und CDU haben sich in Berlin auf die Fortsetzung der großen Koalition geeinigt. Die Lüdenscheider Genossen wollen nun erstmal die Koalitionsvereinbarung prüfen. Aus der CDU gab es nicht nur Zustimmung zur Neuauflage der GroKo. Die Reaktionen.

Für den Lüdenscheider Bürgermeister Dieter Dzewas war es am Mittwoch noch zu früh für eine inhaltliche Analyse, denn das Vertragswerk umfasst fast 170 Seiten.

"Wir werden die Kapitel eingehend prüfen. Das war auch die übereinstimmende Meinung in unserer Ortsvereinsversammlung.“ Selbstverständlich sei er an einer stabilen Regierung interessiert, die vernünftige Rahmenbedingungen für die kommunale Seite setzt.

Dabei spiele das Thema soziale Gerechtigkeit für die SPD eine besondere Rolle. So gehe es zum Beispiel um gerechte Chancen für Kinder und Jugendliche. „Vor Ort fühlen wir uns an der Stelle manchmal alleingelassen, denn die Schulen und Kitas stehen hier und nicht in den Berliner Parteizentralen. Ich bin gespannt auf die dazu vereinbarten Passagen.“

+ Jens Voß, Fraktionsvorsitzender der SPD.

SPD-Fraktionschef Jens Voß setzt erst einmal auf die Faktoren Ruhe und Zeit, um die ausgehandelten Vereinbarungen „sehr sorgfältig durcharbeiten“ zu können. Ebenfalls ins Zentrum der Analyse rückt der kommunale Aspekt. „Mich interessiert natürlich, welche Unterstützung es für die Städte und Gemeinden geben soll und welche Voraussetzungen daran geknüpft werden.“

Angenehm überrascht zeigte er sich über die geplante Zahl der Ministerposten für die SPD und die Ressortverteilung. „Das sind echte Schwergewichte.“ Ob die auch die Waagschale beeinflussen können, muss sich zeigen: Das letzte Wort haben die rund 450.000 SPD-Mitglieder.

+ Ralf Schwarzkopf, Stadtverbandsvorsitzender der CDU.

Für den CDU-Ortsvereinsvorsitzenden Ralf Schwarzkopf zeichnen sich wichtige Weichenstellungen ab: Das Thema Einwanderung kommt endlich nach vorne, sodass mehr Menschen die Chance haben, hier leben und arbeiten zu können. Ebenfalls in die richtige Richtung weist das Bildungspaket.“

Als „sehr vernünftig“ bezeichnete Schwarzkopf die Abschaffung von Kettenbefristungen. Wichtig sei, schnell eine handlungsfähige Regierung aufzustellen. Mit Blick auf das Mitgliedervotum sagte er: „Wenn man etwas verändern will, geht das nur mit Regierungsverantwortung.“

Eine Neuauflage der GroKo stößt hingegen bei CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling auf wenig Begeisterung. „Ich hätte einen Abbruch der Gespräche favorisiert, um einen neuen Anlauf für Jamaika zu unternehmen. Signale waren ja durchaus da.“ In trockenen Tüchern ist für ihn noch nichts: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Mehrheit in der SPD gibt.“