"Trittfeste Leitern": FDP-Abgeordneter setzt sich für Hartz-4-Empfänger ein

Lüdenscheid - "Opposition ist Mist“, sagte einmal der SPD-Politiker Franz Müntefering. Den inzwischen legendären Satz möchte Johannes Vogel so nicht teilen. „Opposition kann auch Freude machen“, erklärt der FDP-Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der NRW-Liberalen. In einem Bündel von Vorschlägen gebe es ein Thema, das aus seiner Sicht zügig angepackt werden müsse: „Wir brauchen eine Agenda 2030.“

Darunter versteht der Wahl-Sauerländer mit Wurzeln in Wermelskirchen, der nach vierjähriger liberaler Zwangsabstinenz zum zweiten Mal den märkischen Südkreis und den Kreis Olpe in Berlin vertritt, ein Sozialpaket mit neuen Inhalten. Das ist seine Sache: Vogel, 36 Jahre jung, steht beim Thema Arbeit und Soziales für die FDP in der ersten Reihe.

Stichwort Hartz IV: Wenn von einem Euro Hinzuverdienst 80 Cent vom Staat abgeschöpft würden, dann sei das für die Betroffenen demotivierend. „Statt den Menschen Steine in den Weg zu legen, haben sie eine trittfeste Leiter für den Aufstieg verdient.“

Auch im Bereich dürfe es kein „Weiter so“ geben

Derzeit aber gebe es nur „absurd schlechte Mechanismen.“ Die Zuverdienstmöglichkeiten müssten grundlegend verbessert werden. Mit dem bisherigen Muster werde die finanzielle Selbstständigkeit nicht erreicht, kritisiert Vogel. „In manchen Konstellationen führt Mehrverdienst sogar zu einem geringeren Einkommen. Das muss sich ändern.“

Stichwort Rente: Auch in diesem Bereich dürfe es kein „Weiter so“ geben. Schweden und Norwegen sind für ihn zwei Musterbeispiele, weil die Staaten die starre Altersgrenze abgeschafft hätten. „Wer früher in Rente gehen will, kann das mit entsprechenden Abschlägen tun, wer später geht, erhält höhere Leistungen.“

Die Hinzuverdienstgrenzen gehörten ebenfalls abgeschafft. „Eine solche echte Reform ist überfällig.“ Doch statt den Generationenvertrag neu zu beleben, denke die Große Koalition nur von einer Legislaturperiode bis zur nächsten.

Rechtsanspruch auf steuerfreies Bildungssparen für alle Bürger

Stichwort Bildung: Die Menschen mit 30, 40 oder 50 Jahren hätten im heutigen Bildungssystem keinen Platz, moniert Vogel. Dabei erfordere gerade die Digitalisierung ein lebenslanges Lernen. „Deswegen schlagen wir ein Midlife-Bafög vor.“ Bafög habe den Hochschulbesuch für ganze Generationen geöffnet. Das Prinzip müsse jetzt für die Weiterbildung ausgebaut werden.

Ein Rechtsanspruch auf steuerfreies Bildungssparen für alle Bürger ist für ihn ein Baustein. „Mit den Langzeitkonten für Beschäftigte gibt es schon ein Instrument, das man nur umbauen und für alle Erwerbstätigen öffnen müsste.“

In kleinen und mittleren Betrieben könne die Agentur für Arbeit mit Förderprogrammen unterstützend wirken. „Weiterbildung darf nicht am Einkommen scheitern.“ Ob die liberale Opposition Erfolg hat oder die Regierenden die Vorschläge als Mist verwerfen? Johannes Vogel gibt sich herausfordernd: „Ich bin gespannt, ob die Koalition mal mutig ist. Bislang hat es ihr deutlich an Courage gefehlt.“