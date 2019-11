So wollen Klimaschützer Lüdenscheids Bürgermeister-Kandidaten prüfen

Also mit Verlaub: hier auf dem Land im Gebirge mit im Extremfall 6 Monaten Eis und Schnee kann es solche (rein ideologischen) Spielchen gegen Individualverkehr und für einzig Fahrrad, das hier wegen der Berge kaum jemand fährt, nicht geben!

Wer das als Bürgermeister verspricht, erweist sich für normale Bürger als unwählbar. Zumal solche Scherze für das Weltklina nichts bringen.

Mit dem Bau von Pumpspeicherkraftwerken will man doch hoffentlich nicht unsere schöne Landschaft im Sauerland zubetonieren. So bekommt man die weltweiten Probleme jedenfalls nicht sinnvoll in den Griff, selbst wenn man uns damit enorme Kosten beschert und unsere letzte Natur zubetoniert.

Und mit einer neuen Nahwärmeleitung für ein inzwischen aberissenes Altersheim im Exkloster genannt Paulusheim (hinter dem Schumann-Haus) hat man in Bonn-Endenich in der halben Endenicher Allee seit 2018 den Verkehr sogar für Fussgänger bus zum Awürgen lahmgelegt und behindert.