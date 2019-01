Wildschwein-Rotte sorgt für böse Überraschung am Morgen

Lüdenscheid - Dorothea Zeppke-Sors, Vorsitzende des Hegerings Lüdenscheid, traute beim morgendlichen Blick aus dem Wohnzimmerfenster ihren Augen nicht. Wildschweine hatten in der Nacht die große Wiese direkt am Haus fast vollständig umgepflügt.

Die Eindringlinge verwüsteten das Terrain ausgerechnet wenige Stunden vor einem Gespräch mit ihr und Heide Turk, zuständig für Natur- und Umweltschutz, in dem es um die Probleme der starken Vermehrung des Schwarzwildes und den Schwierigkeiten bei der Bejagung ging. Selbst der Jagdhund hatte von der nächtlichen Aktion nichts mitbekommen.

Wildschweine, weiß Dorothea Zeppke-Sors aus langjähriger Erfahrung, seien unglaublich intelligente Tiere. „Die wissen, wo Gefahr für sie lauert und es knallen könnte und wo nicht.“ Sie näherten sich immer häufiger den Wohngebieten und durchpflügen bei ihrer Nahrungssuche gepflegte Kleingärten ebenso wie den Zierrasen oder richteten auf landwirtschaftlichen Flächen unglaubliche Schäden an.

Für die Jägerinnen liegen die Gründe auf der Hand: Der ausufernde Maisanbau, zum Beispiel für Biogasanlagen, schaffe zunehmend Probleme. „Solche Monokulturen sind ein Paradies für die Wildschweine.“ Dazu kommen Unmengen an Eicheln und Bucheckern durch milde Winter, Futterabfälle von Spaziergängern, häufig gedankenlos im Wald entsorgt, verschärften die Situation zusätzlich. Für die Tiere ergebe das zusammen einen täglich reich gedeckten Tisch, der sie übermäßig mit Stärke und Kohlenhydraten versorge. Maden und Mäuse lieferten das notwendige Eiweiß – für die Nahrungsergänzung fallen sie über Wiesen und Felder her.

Schlagzeilenträchtig sind die Rotten allemal: In Chemnitz randalierten Tiere in der Innenstadt. Im nordhessischen Witzenhausen zerstörten sie die Start- und Landebahn eines Flugplatzes, auf der A 5 verursachten sie einen schweren Unfall, in der Dillinger City tobte sich eine Sau bei C&A aus. Die Polizei erschoss die Bache, der Schaden belief sich auf 10 000 Euro. In Hagen erlegten Polizisten einen Keiler in einem Lotto-Laden mitten in der Stadt.

Der Alltag der Jäger ist weit weniger spektakulär. „Schweine“, sagte Heide Turk, „haben ausgeprägte Sinne. Sie können zwar schlecht sehen, aber dafür umso besser hören und riechen.“ Das macht es für die Jäger problematisch. Denn die vierbeinigen Kundschafter sind längst im Rollentausch geübt und gehen selber auf die Pirsch, umrunden Hochsitze und wissen, wann zuletzt ein Mensch an diesem Ort war. „Aus den Schlagschatten der Bäume kommen die Tiere erst gar nicht raus auf die Wiese“, weiß Dorothea Zeppke-Sors. So manche Nacht schlagen sich die Grünröcke auf den Hochsitzen um die Ohren – und kein Schwein lässt sich blicken. Entsprechend mager ist die Bilanz: Auf ein geschossenes Tier kommen durchschnittlich mehr 30 Ansitzstunden. „Alles in allem ist das eine sehr mühsame und zeitaufwendige Sache“, ergänzt Heide Turk.

Explosionsartige Vermehrung

Dabei wäre ein größerer Erfolg mehr als wünschenswert im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest. Schließlich können die Tiere Träger von Krankheitserregern sein, durch welche die Schweinezuchten ganzer Regionen vernichtet werden können. Einen Impfstoff gegen die tödliche Virusinfektion gibt es bislang nicht. Zuletzt wurden infizierte Wildschweine unter anderem in Polen und Belgien festgestellt. Die Risiken einer Übertragung wachsen mit der zunehmenden Population der Schwarzkittel. Denn das gute Nahrungsangebot durch den Mais, die „Baummast“ (Eicheln, Bucheckern) sowie die milden Winter beschleunigten die Zunahme der Bestände. Die Bachen sind inzwischen häufig zwei bis drei Mal im Jahr trächtig.

Mit einer solchen explosionsartigen Vermehrung kommen die Jäger kaum noch nach, „auch wenn sie wegen der Schweinepest-Gefahr schon sehr fleißig sind“. Bis Ende Oktober wurden in diesem Jahr 1519 Tiere im Märkischen Kreis erlegt. Die vom Landesjagdgesetz vorgegebene Schonzeit vom 15. Januar bis zum 1. August ist für die Wildschweine aufgehoben. „Die Bejagung kann ganzjährig erfolgen.“ Dabei gilt: Jung vor Alt, das heißt, die Jäger nehmen Frischlinge und Jungtiere ins Visier. „Wird die Leit-Bache erlegt, dann gerät die Sozialstruktur der Rotte aus den Fugen“, erklärt die Hegeringsleiterin.

Große Drück- und Treibjagden sind in den 28 Lüdenscheider Revieren wegen ihrer Lage kaum möglich. Neben dem hohen Organisationsaufwand sind es vor allem die angrenzenden Hauptverkehrsstraßen, die ein gemeinsames Vorgehen deutlich einschränken. Zeppke-Sors: „Wir können keine Durchgangsstraßen sperren lassen.“

Tiere erinnern sich an Örtlichkeiten

So sind die heimischen Jäger weiter auf Geduld und Glück angewiesen, wenn sie an den Fernwechseln, den Straßen des Wildes im Wald, zum Schuss kommen wollen.

Denn selbst die Kirrungen (Futterstellen), mit denen sich früher das Schwarzwild in den Frostmonaten anlocken ließ, bleiben heute oft links liegen. Zum einen, weil ein Artgenosse an der Stelle auf der Strecke blieb und das ausgebrachte Lockmittel deshalb für die übrige Rotte tabu ist, zum anderen, weil ein halber Liter Mais (mehr ist nicht gestattet) nicht gerade üppig auf die verwöhnte Plage wirkt. „Die Tiere erinnern sich sehr gut an Örtlichkeiten und was passiert ist“, sagt Heide Turk. Und die schlauen Schweine haben noch einen Vorteil: „Sie sind extrem mobil.“ Fazit: Im Wald und auf Grünflächen ist die Sau los.