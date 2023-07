Wildgehege Mesekendahl: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Von: Torben Niecke

Teilen

Unfallflucht am Wildgehege Mesekendahl. (Symbolfoto.) © Henrik Wiemer

Ein kaputter Zaun blieb zurück, vom Täter fehlt jede Spur. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte den Eingangsbereich des Wildgeheges Mesekendahl.

Schalksmühle – Am Wildgehege Mesekendahl ist es am vergangenen Wochenende zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 14. bis 15. Juli, zwischen 22 und 9.50 Uhr ein bisher unbekannter Täter einen Holzzaun demoliert und sich anschließend Fahrerflucht begangen. Der Schaden am Zaun im Eingangsbereich des Wildgeheges beläuft sich auch circa 1000 Euro. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0 2351/909 90 bei der Polizei zu melden.