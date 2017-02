Wilde Müllkippe brennt in Othlinghausen

Lüdenscheid - Am Rande eines Waldweges in Othlinghausen hat am Montagmorgen eine wilde Müllkippe gebrannt. Um 8.37 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner aus der Umgebung, der mit seinem Hund spazieren ging, die Feuerwehr.

Sechs Einsatzkräfte der Hauptwache am Dukatenweg rückten mit zwei Fahrzeugen aus. Am Rande eines Waldweges im Ortsteil Brake brannten eine Matratze und Plastikfolie. Die Einsatzkräfte brachten den Brand mit Feuerlöschern schnell unter Kontrolle und durchsuchten den Müllberg nach weiteren Brandnestern. Der Einsatz war gegen 9.30 Uhr bereits beendet. Verletzt wurde niemand.

Der Waldweg, an dessen Rande die Müllkippe aus unbekannter Ursache in Brand geriet, verläuft von der Straße aus abwärts - mit dem Steinbruch linker Hand. Die Feuerwehrmänner hatten ihre Fahrzeuge etwa auf Höhe des Schäferhundevereins geparkt und gingen die wenigen Meter bis zum Einsatzort zu Fuß. Auch die Besatzung einer Polizeistreife nahm den Vorfall auf.